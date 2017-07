Iapos reafirmó su rechazo al cobro indebido de prácticas de la salud

La directora del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), Soledad Rodríguez, explicó que desde “un espacio de salud colectivo y de gran importancia como es la mesa de financiadores, Iapos continúa en su labor de informar a sus afiliados sobre sus derechos en lo referido a cobertura de servicios de salud y reafirma su lucha contra prácticas abusivas dentro de las cuales se encuentra el cobro de plus a sus afiliados”.De este modo, la obra social dio a conocer el documento de la Mesa Coordinadora de Entidades Financiadoras de la Salud, de la que forma parte, en el que se reafirma “el compromiso de luchar, en forma unificada, contra la deshonesta práctica de cobro de adicionales indebidos y demás prácticas abusivas que van en contra de los compromisos asumidos por los prestadores y que afectan el acceso a los servicios de salud de muchos ciudadanos”.“Los beneficiarios acceden a las prestaciones que brindan las obras sociales, componentes de esta Mesa Coordinadora, con la confianza de contar con una cobertura de calidad que incluya la atención oportuna, el trato adecuado y la inexistencia de requerimientos extras por parte de los prestadores, que signifiquen discriminación en la atención, cobros indebidos o la existencia de condicionantes no autorizados por los convenios que los vincula con la obra social”.Por otra parte, para procurar que el acceso a la atención se realice de acuerdo a las pautas establecidas, las obras sociales mantienen una adecuación constante de los aranceles de cada una de las prácticas que integran su cobertura en acuerdo con los prestadores.“La solicitud de pago de sumas adicionales y demás prácticas que conllevan un cobro de plus encubierto, llevado a cabo por algunos profesionales de la salud, es un atentado contra un sistema asistencial caracterizado por la igualdad, equidad y universalidad, que se ve gravemente lesionado por esta deleznable conducta”.Para las entidades que conforman esta Mesa de Financiadores (IAPOS, OSUNL, Federada Salud, Amur, Jerárquicos Salud, El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ACA Salud, Sancor Salud, Caja Forense, Caja de Ingeniería y Mutual Luz y Fuerza) estas prácticas no solo conforman un “abuso” de un “supuesto” derecho médico, sino que también se constituyen como un “acto inmoral y falto de ética” pues se obtiene un beneficio patrimonial a sabiendas de que el mismo no corresponde.Esta “estafa al afiliado”, que se realiza en un marco de vulnerabilidad del paciente enfermo o de su entorno familiar; se torna un “acto de mala fe” para con la obra social, en atención a que el profesional voluntariamente firma un convenio o declaración jurada, según el sistema de cada obra social y luego dolosamente no lo respeta.Además, es un “acto de evasión fiscal y previsional”, en los casos en que las sumas percibidas sean cobradas en “negro” y por lo tanto no existiría registro contable de las mismas.DENUNCIASLas obras sociales cuentan con diferentes mecanismos para que los beneficiarios puedan dejar constancia de estas situaciones y que permitan implementar las medidas necesarias para erradicar esta conducta.* Iapos: Centro de Reclamos por Prácticas Abusivas completando formulario web en www.santafe.gob.ar/iapos o comunicándose al 0800 444 4276.* Caja de Ingeniería: denuncia anónima a través de Página Web http://www.cajaingenieria.org/denuncia-plus-medico, llenando el formulario de denuncia o llamando al 0342-4521779.* Jerárquicos Salud: comunicándose al 0800-5554844 o a través de [email protected] * OSUNL: completando formulario de denuncias a través de www.osunl.org.ar.* Ciencias Económicas: a través www.cpn.org.ar/os/.* Federada Salud: a través de [email protected] o en mesa de ayuda de www.federada.com.* Caja Forense: vía e-mail a [email protected] * Sancor Salud: en el centro de atención regional más cercano.* Amur: vía mail a [email protected]