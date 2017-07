Piden renuncia a Gils Carbó

BUENOS AIRES, 16(NA). - El presidente Mauricio Macri le pidió ayer a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que "se dé cuenta" y renuncie, aunque advirtió que sino aguardará que "el Congreso saque el informe de la Bicameral" para avanzar "en un proceso para tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias"."No confío en ella como procuradora, no sólo porque interrumpe las investigaciones de corrupción del Gobierno anterior e inventa las actuales, sino porque no combate en serio el delito, que es lo que le preocupa a la gente", sostuvo el mandatario. En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Estado reiteró sus críticas hacia la jefa de los fiscales y manifestó: "Espero que en algún momento la señora procuradora se dé cuenta o sino que el Congreso saque el informe de la (Comisión) Bicameral (Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público) y avancemos en un proceso para tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias".Respecto al llamado a indagatoria que hizo el juez federal Julián Ercolini a Gils Carbó en la causa que investiga la compra de un edificio de la Procuración, el líder del PRO señaló: "Lo veo como un elemento más para demostrar que no tiene autoridad moral para ejercer el cargo de procuradora". "No sólo es militante kirchnerista, no ha impulsado la lucha contra el delito, ni la corrupción, porque ha dilatado todos los procesos de investigación sobre los hechos de corrupción del Gobierno anterior y ha dinamizado y empujado a sus fiscales para hacer imputaciones por cosas que realmente no tienen ningún asidero en nuestro Gobierno", concluyó. De esta manera, Macri volvió a arremeter contra la jefa de los fiscales, que minutos antes había afirmado que el Gobierno busca desplazarla para "concentrar el poder"."Esto no es algo personal, esto no es un castigo contra una persona. Se mostró que la intención es la concentración del poder. Se busca desconocer la división de poderes, concentrar el poder, lo que va a afectar la República y el Estado de Derecho", había advertido Gils Carbó, que también había acusado a Macri de "violencia de género institucional".