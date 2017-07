Esta declaración no corresponde a Fratini, sino que es una especie de "latiguillo" utilizado por todos los conductores cuando son detenidos por el agente municipal y son anoticiados de una multa por usar el teléfono. La mayoría dice que "justo tenía una urgencia", acaso es la excusa o el argumento principal de los conductores. "Justo me llamaron en este momento, pero no contesté, no llegué a poner el celular en la oreja", dicen.A todo esto, el director de Protección Vial dijo que "Yo lo que veo en ese momento como inspector de tránsito es que está usando el celular. Después, cuánto tiempo lo utilizó o si bien lo usó en ese tramo, y bueno lamentablemente en el momento que yo te veo vos estás usando el el celular y no queda otra que una multa", explicóPor su parte, los agentes no están al tanto de cuánto sale la multa en sí. No manejan esa información y sólo tienen que tratar de que el tránsito esté ordenado y que no cometan infracciones. "Me estoy metiendo en un terreno que no es el mío si me pongo a hablar de dinero y de los descargos que hacen los ciudadanos ante el Juez. Eso corresponde al Juzgado de Faltas y todos tienen el derecho a hacerlo y presentar su argumento y su defensa. Después el Juez verá si lo toma como válido o no. Sobre todo el tema de los antecedentes, que es lo que muchos dicen, que nunca tuvieron una infracción. Y ahí vamos a la estadística, vamos al sistema, y si el Juez ve que no tenés antecedentes, se puede hacer un descargo, pero igualmente vas a tener que pagar una multa. Sinceramente no sabemos. Desde el área de Protección Vial no nos anotician cuánto puede valer una multa porque no nos incumbe. Nosotros estamoscapacitados para que no se cometan infracciones en la calle, pero sabemos que es un monto alto", explicó Fratini.