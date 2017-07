"La distracción del celular no te permite concentrarte de lleno en la vía pública"

El tiempo que hoy nos ocupa el celular en nuestra vida se está tornando peligroso. No sólo en la parte social, sino en nuestras tareas diarias, como por ejemplo manejar. Y no es casual que en este año ya se lleven labradas más de 260 multas por usar nuestro aparato celular a la hora de conducir.Hemos adquirido una llamativa costumbre de revisarlo cada 15 minutos (o menos), pispeando las notificaciones y optando avisar permanentemente "donde estamos", si vamos "yendo", o tomamos alguna foto de lo que vemos o es curioso y hasta mandamos audios, algo que es práctico y que no requiere tanto de las manos. Todo esto, no se puede hacer arriba de un auto. Menos, de una moto."Nosotros desde hace mucho tiempo venimos trabajando en este tipo de infracciones. Quizá a veces uno centraliza más en otro tiempo de campañas, como La de Tu Vida Vale, el no uso del casco, que muchas veces nos lleva a lesiones severas. La estadística misma nos dice que de los 16 muertos que tuvimos el año pasado por siniestros viales, 12 eran motociclistas y mucho de ellos sin casco. Entonces uno centraliza en eso y lo más importante es que hay que trabajarla para bajar los accidentes", expresó el director de Protección Vial y Comunitaria, Gabriel Fratini.LA OPINION informaba la semana pasada que al término del primer semestre del año en curso aumentó la constatación de infracciones de tránsito por uso del celular al momento de conducir, según lo informado por la Secretaría de Gobierno del municipio, a través de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria. En lo que va del 2017, agentes dependientes del área mencionada confeccionaron 257 actas por utilizar telefonía móvil por parte de los conductores de cualquier tipo de vehículo, desde bicicletas hasta ómnibus o camiones. Del total de actas labradas durante el primer semestre del presente año, 210 fueron a conductores de automóviles, 31 a quienes manejaban moto, 12 a personas que manejaban furgones y 4 a camioneros. En el 2016 el total de infracciones de este tipo llegó a 484, discriminándose de la siguiente manera: 390 a automovilistas, 56 a motociclistas, 30 a choferes de pick up o furgones, 6 de camioneros, un ciclista y un chofer de colectivo."Muchos por ahí no son conscientes de que el celular provoca precisamente eso, no concentrarse. La distracción del celular no te permite concentrarte de lleno en la vía pública y eso puede terminar en una cuestión fatal", agregó Fratini y destacó que "con el manos libres pasa exactamente lo mismo, lleva a la desatención, lo usen o no. Muchas veces alguien aprende de prueba o error. Cuando hablamos por teléfono y manejamos al mismo tiempo no tenemos noción de lo que pasamos. Basta nomás con hacer la prueba como acompañante, donde estoy seguro que en ese tramo que hablamos, no tenemos idea de las cuadras que pasamos o de lo que sucedió en el camino".El director dijo que todo depende del agente que esté controlando. "Lo ve el inspector y desde ese momento que te vieron, tenés la multa. Es muy difícil que no te vean con la camioneta ploteada que manejamos. Lo que pasa que si usás el celular la distracción es casi total". Pero destacó que se intenta notificar siempre al infractor, para que este no se encuentre con una multa días después de manera sorpresiva. "Yo te veo y tengo tu chapa patente, ya puedo labrarte el acta. Siempre debemos anoticiar al infractor, ponerlo en conocimiento, y tratar de hacer el acta en el momento y en el lugar. Una inspectora labró 7 actas en estos días y 4 de ellas las hizo frente al infractor y las otras 3 multas le llegarán al conductor. Que te llegue una multa por hablar por celular no es bien tomada por los conductores", dijo Fratini, y sentenció: "no puede ser que no entendamos que tenemos que respetarnos uno a otro en la vía pública. Que tratemos de cuidarnos, que cuidemos nuestros bienes personales, y conducir en la vía pública como corresponde y no esperar que el otro haga las cosas bien para que nosotros también lo hagamos"Dentro de las estadísticas presentadas por la secretaría, se menciona que una persona que conducía una bicicleta también fue multada. "Es un vehículo más, está reconocido por ley como un vehículo y por lo tanto debe respetar las normas como tal. El peatón y el ciclista son los eslabones más vulnerables de la cadena del tránsito", explicó.En tanto, se le preguntó cómo se procede a multar a una persona que maneja su bici, siempre y cuando este haya violado la ley: "es un procedimiento largo detener a alguien que va en bici. Hay que realizar la constatación fehaciente del que va en el vehículo. Le tenés que pedir el DNI, y en caso de no tenerlo, tiene que aportar alguna identidad, y si esto no es así, tenemos que llamar a la policía para que identifique fehacientemente a la persona que hemos detenido y una vez detenida, labrar el acta de constatación de infracción", expresó Fratini.