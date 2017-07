Una campaña con fuego cruzado

Rafaela amaneció el viernes ambientada con cientos de carteles con las fotos de los precandidatos al Concejo Municipal quese instalaron en las columnas de alumbrado y otros soportes. Es que empezó la campaña para las elecciones primarias (PASO) del 13 de agosto lo que modificó sustancialmente el paisaje urbano.Pero no todo fue en un clima de armonía, ya que hubo denuncias públicas a través de las redes sociales por no cumplir la palabra empeñada por las listas que participan de la carrera por las cinco bancas del Concejo en un acta firmada el pasado lunes en el Salón Verde de la Municipalidad cuando se acordaron normas de convivencia para la campaña y se sortearon los espacios para colocar la cartelería en 417 columnas distribuidas en bulevares y calles del microcentro.El problema fue el horario en el que se inició la instalación de los banners, el jueves. Los partidos habían consensuado que la bandera de largada para esa típica tarea proselitista fuera a partir de las 20 hs.. Sin embargo, antes de las 19 hs. comenzaron a circular fotos en las redes sociales y el sistema de mensajería whatsapp donde se podía advertir una masiva colocación de carteles del oficialismo local, es decir de los precandidatos Jorge Muriel y Brenda Vimo. Ninguno de ellos en los espacios sorteados, sino en el resto de la ciudad donde el criterio de distribución era "el que llega primero se queda con la columna"."Una actitud deshonesta" expresó la precandidata a concejal por la lista socialista ("Adelante) del Frente Progresista, Natalia Enrico. "Repudiamos el accionar de la lista oficialista local del PJ Hacer nos Une por el incumplimiento del acuerdo al que se nos convocó a todos los partidos políticos respeto del horario de colocación de cartelería de propaganda política", señaló a las 18:45 del jueves, comentario que ilustró con una foto. Y después circuló un comentario de un funcionario de primer nivel del Gabinete municipal elogiando los carteles de Muriel y Vimo en la vía pública cuando aún no había comenzado el horario para la colocación. "A confesión de partes..." dijo otro candidato."Violando el acuerdo", advirtió Alejandra Sagardoy también a la tardecita del jueves junto a una foto de un cartel de Vimo, Muriel y el propio intendente, Luis Castellano. Y desde otro partido incluso mencionaron que los "carteles del oficialismo" salieron de dependencias alquiladas por el gobierno local.Y ayer fue Juan Pablo Tschieder y Andrea Steinberger, precandidatos de la lista "100% Renovador" del frente 1 País Rafaela que plantearon su malestar. "Los acuerdos están hechos para ser cumplidos. Las normas están hechas para ser cumplidas. Los acuerdos son manifestación de voluntades. Todos suscribieron y por eso debe ser cumplido. El oficialismo convocó pero rompió las reglas", se lamentaron."Desde el lunes que se firmó el acuerdo entre todas las listas hasta el jueves hubo elogios para Rafaela desde Buenos Aires, hasta Rosario, Córdoba y Santa Fe. Y resulta que los primeros que capitalizaron esta acción, el propio Ejecutivo municipal, borró con el codo lo que escribió con la mano", disparó Tschieder.