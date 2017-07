En marcha: comenzó la construcción de la Vecinal del barrio Juan de Garay

Ayer por la mañana, el intendente Luis Castellano visitó el lugar donde ha comenzado a levantarse el edificio de la Vecinal del barrio Juan de Garay. La concreción de este espacio de representación y participación es un anhelo histórico de los referentes vecinalistas y los habitantes del barrio.El primer mandatario concurrió acompañado por el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort, e Ignacio Pautasso, del área de Arquitectura de la Secretaría de Desarrollo Urbano.En el lugar fueron recibidos por el presidente de la Comisión Vecinal, Julio Barberis, otros miembros de la entidad, entre ellos Héctor Moscardo."Es una señal positiva, no solamente para la Comisión Vecinal, sino también para todos los vecinos del barrio, porque en una sede vecinal se pueden realizar talleres, desarrollar capacitaciones, celebrar cumpleaños, y tantas otras oportunidades de encuentro y participación", señaló Castellano y agregó que "es un déficit que teníamos con este barrio, la Vecinal es un anhelo por el que vienen trabajando todas las autoridades vecinales desde hace tiempo", agregó. "Estamos en un momento económicamente complejo, por lo que estuvimos conversando con las autoridades vecinales y los vecinos mismos sobre las etapas de la construcción; debemos analizar bien los números, pero ya hemos dado comienzo, y es un paso importante, una enorme alegría para nosotros", enfatizó.Por su parte, el presidente del barrio, Julio Barberis, manifestó: "tenemos una alegría inmensa, es una obra muy esperada, y queremos que continúe; será difícil, pero vamos a ayudar a la Municipalidad en todo lo que podamos"Héctor Moscardo, expresidente y actual miembro de la Comisión, y además expresidente de la Federación de Entidades Vecinales, subrayó: "es un sueño hecho realidad, por el cual hemos insistido mucho; tengo una alegría inmensa de ver que ha comenzado"En ese sentido, el referente contó una anécdota: "ayer estaba en casa almorzando, y me llamaron para saber si ya se alquilaba el salón, que aun no está construido", lo que demuestra el grado de interés que suscita esta obra en el barrio. "Agradezco al Intendente que vino a alentarnos y confía en poder terminarla", reconoció.Por su parte, Ovidio Baretta, miembro de la Comisión, acotó: "estamos todos felices, los vecinos quieren ocupar el salón, por eso agradecemos al Intendente que nos honra con su presencia; este será un lugar de reunión, para hablar de aquellas cosas del barrio que nos importan; hoy lo estamos haciendo en vecinales prestadas", enfatizaron.