Muriel y Vimo: "El desafío es tener una mayor presencia en el Concejo"

El oficialismo picó en punta a la hora de confirmar a sus precandidatos para las elecciones a concejales, con una lista en la que ocupan los dos primeros lugares Jorge Muriel -intentará revalidar su banca- y Brenda Vimo.Ambos visitaron LA OPINION, acompañados por el intendente Luis Castellano, para hablarnos de sus propuestas y para hacer referencia a la necesidad de poder tener una mayor presencia en el Concejo Municipal.Muriel, repasó: "Mi llegada al Concejo se produce en noviembre de 2014 y en poco más de dos años siempre trabajé en favor de los proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de los rafaelinos, a partir, fundamentalmente, de los lineamientos que aplica en su gestión el intendente Luis Castellano; hoy, como precandidato, mi objetivo no solo es renovar la banca, sino también levantar la vara, porque así lo exigen los desafíos de los nuevos tiempos; en las elecciones pondremos a consideración de la gente todo lo que hemos realizado y lo mucho que debemos seguir haciendo para construir la Rafaela del futuro; para lograrlo necesitamos tener más concejales que apoyen las propuestas del Ejecutivo, que están orientadas a lograr, definitivamente, la gran ciudad que nos merecemos".Sobre los ejes de la campaña, Muriel fue contundente al expresar que "hemos avanzado mucho en diferentes temas, pero somos concientes que es necesario seguir trabajando para mejorar en varios aspectos puntuales, como la salud, la educación, los servicios esenciales para la comunidad, pero teniendo siempre presente la igualdad de condiciones y de oportunidades; todos los días surgen nuevas opciones para fortalecer una política de Estado que se viene aplicando desde que el partido es Gobierno en esta ciudad y que se ve reflejada en actos concretos; la Universidad pública, está otorgando una inmensa posibilidad de capacitación de nuestros jóvenes, además de brindar mayores oportunidades laborales, que en definitiva se verán reflejadas en el crecimiento de nuestras empresas".Sobre los temas pendientes señaló que "la mayoría son de agenda, pero muy importantes, como el tema del límite agronómico, establecido en 200 metros; también la ordenanza sobre los geriátricos, que deberíamos sancionar antes de finalizar este período legislativo".La doctora Vimo, en tanto, reconoció que "después de desempeñarme en este último tiempo en la función ejecutiva, para mí es un muy lindo desafío esta posibilidad de acceder a una banca en el Cuerpo legislativo; el contacto que he tenido con la gente, y que sigo fortaleciendo a partir de este compromiso que asumí, considero que es muy importante, pero además, poder tener una mirada femenina de los temas que nos preocupan a los rafaelinos; en mi caso, llevo muchos años trabajando en los barrios y eso me ha permitido tener un contacto directo de la gente; hoy, siento ese apoyo, que los vecinos me transmiten con absoluta naturalidad, porque se sienten identificados con nuestro proyecto".Brenda, refiriéndose a su especialidad, sostuvo que "el estado físico, psíquico y social es el que refleja la salud de las personas; en todas las actividades que se puedan realizar está involucrada la salud, que requiere de una atención especial; quienes desde lo profesional tenemos la responsabilidad de trabajar para que la gente pueda mejorar su calidad de vida, nos sentimos reconfortados cuando se alcanzan los objetivos planteados; el Omnibus Sanitario es un claro ejemplo de una política de Estado que está destinada a quienes necesiten de ese servicio, y particularmente a los sectores más vulnerables, que en muchos casos, por una cuestión de inequidad, no tienen acceso a la salud; una situación que debemos corregir y que nos compromete a seguir trabajando con plena convicción".Finalmente remarcó que "los chicos y los mayores son los más expuestos y los que requieren de una mayor cobertura, que lamentablemente no siempre puede cumplirse, a pesar de la valiosa gestión de los efectores públicos; un tema que quiero destacar es el aporte que se realiza desde el municipio, que destina el 10 por ciento de la recaudación de la Tasa para solventar el funcionamiento de los Samco, pero lamentablemente, la carencia de medicamentos, es un déficit que genera dificultades en los tratamientos de los enfermos".