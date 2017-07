¿Es necesaria la elección primaria del 13 de agosto?

Es cierto que las elecciones son uno de los elementos centrales del sistema democrático, pero cuando los recursos escasean como en la actualidad, y además el mecanismo electoral vigente con primarias y generales no es lo provechoso como cuando fue imaginado, se pone en duda el sentido que tiene el mismo. "Al fin de cuentas lo que estamos haciendo con las PASO del 13 de agosto es sólo una gran encuesta previa a las generales de octubre ya que en las mismas casi no se definen los candidatos, pues en la mayoría de los casos están digitados de antemano". ¿Quién no ha pensado de este modo? En realidad la mayoría, y más cuando para estos dobles comicios se deberán destinar 5.100 millones de pesos.Es verdad que el del 22 de octubre es cuando se elegirá la renovación legislativa, indispensable hacerlo, pero eso equivaldría a gastar sólo la mitad de la erogación mencionada.La cifra ya tuvo algunos recortes, pues inicialmente en el Presupuesto se asignaron 5.980 millones de pesos para estas dos convocatorias electorales, pero desde el Ministerio del Interior se redujo en algo más de 800 millones.Si consideramos la inflación, en realidad estos comicios serán baratos, o al menos podría decirse que no muy caros, ya que en las elecciones de 2015 cuando se eligió presidente lo invertido fue de 4.039 millones. La inflación desde entonces fue superior al 60% con los 40 puntos del primer año y al menos un adicional de 20 por los 10 meses de este año, habiendo subido el gasto en sólo 25%. Una bicoca.Otra porción grande del costo está prevista para cubrir la seguridad electoral: $531 millones. En tanto, el aporte para que los partidos políticos impriman sus boletas es casi la mitad: $253.194.134. Para cada agrupación, además habrá por la elección otro aporte grande: $243 millones. Todo según lo establece la ley electoral; otros $592.163.852 son para cubrir los gastos de la Justicia en torno a la elección. Por su parte, los fiscales electorales de cada distrito demandarán otros $100 millones. Mientras, para cubrir los viáticos de quienes son designados autoridades de mesa, se dispuso una partida de $420 millones.Dinero y más dinero, en especial para una elección como estas PASO de agosto, donde todos los principales candidatos surgieron del dedo rector de los mandamás de cada nucleamiento político, y prácticamente muy pocos definirán en las elecciones de agosto la conformación posterior de sus boletas para octubre, además, se trata de mayoría de aquellos que tienen chances remotas de poder llegar a ocupar un cargo.En un país donde las cifras repletas de ceros van y vienen casi sin inmutarse, como los 30.000 millones acordados para obras sociales de los piqueteros, el déficit de 400.000 millones que tendrán las cuentas públicas, los 8.000 millones que evadió Cristóbal López no pagando impuestos de las naftas, o los 40.000 millones adjudicados en obras a Lázaro Báez -por citar sólo algunos casos resonantes-, es probable que los casi 2.600 millones que cuestan las PASO no asombren demasiado, pero en cambio que si las cifras son los 6.400 que cobran los jubilados de la mínima, los hospitales que se caen a pedazos, los 20 millones que costaría el Centro de Radioterapia para Rafaela o que la asignación universal por hijo es de 1.200 pesos, entonces esos 2.600 millones parecen una montaña de dinero que bien podría destinarse a otras urgencias.Por lo pronto, ya el gobierno nacional anticipó que con el tiempo debido enviará al Congreso los proyectos correspondientes para que las PASO sean eliminadas del calendario electoral.Es que además del millonario gasto, lo cual es sin dudas discutible y con argumentaciones atendibles de ambas partes, las primarias no aportan casi nada para seleccionar candidatos, contribuyendo en cambio para generar una gran confusión en los electores, que en muchísimos casos, desconocen lo que se vota en esta primera instancia electoral que se avecina.