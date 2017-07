Alfaro asumió en Huracán

El entrenador rafaelino Gustavo Alfaro dirigió ayer su primer entrenamiento al frente de Huracán y aceptó que el club comenzará el próximo torneo "comprometido" en la tabla de los promedios, pero señaló que buscará "salir de esa situación" con la apuesta de un nuevo proyecto deportivo. "Huracán arranca comprometido y hay que salir de esa situación. Nunca el objetivo del club fue la permanencia en la categoría y siempre intento pelear por cosas importantes", manifestó Alfaro en rueda de prensa desde el predio de la La Quemita. Huracán finalizó con 29 puntos, en el 25to. puesto del Campeonato de Primera División, y en la última fecha mantuvo su plaza en la máxima categoría del fútbol argentino con el empate sin goles como local ante Belgrano de Córdoba. Sin embargo, el primer gran desafío que afrontará Alfaro en Huracán será la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Libertad de Paraguay, el próximo 1 de agosto, como visitante, luego de la goleada 5 a 1 en contra en el estadio Tomás A. Ducó. "No pensaba ese resultado, pero igual no me cambia el pensamiento del equipo. De todas maneras, la fecha es incómoda para la planificación. Ahí, el fútbol argentino debe replantear el calendario. Si no salen las cosas como queremos en la revancha, buscaremos hacer bien las cosas para volver a jugar una copa internacional", apuntó el ex DT de Olimpo de Bahía Blanca. Por último, el ex DT de San Lorenzo y Atlético de Rafaela señaló que se encontró con "un plantel con riqueza técnica", pero también observó "un desequilibrio" en algunos puestos.