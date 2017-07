Colidio y Castro en el Sub 20

La Selección argentina Sub 20, con la presencia de los rafaelinos Facundo Colidio, ex Atlético y Boca y recientemente transferido a la Juventus de Italia y prestado al Inter, y Nicolás Castro, ex 9 de Julio y actualmente en Newell’s, perdió ayer en un amistoso ante Defensa y Justicia por 2 a 0 en un encuentro disputado en el predio de Ezeiza "Julio Humberto Grondona". Aprovechando esta semana de actividades, los jóvenes futbolistas -categorías 99, 00 y 01-, se enfrentaron ante el "Halcón", que hasta hace poco dirigía Sebastián Beccacece, actualmente en el cuerpo técnico de la Selección mayor. El amistoso se desarrolló en dos tiempos de cuarenta minutos y terminó 0-2 en favor del equipo de Florencio Varela.Los dirigidos por Sampaoli, Beccacece y Diez formaron inicialmente con: Lautaro Morales; Juan Vallejos, Nehuén Pérez, Fausto Vera, Facundo Medina, Julián Villalón; Gonzalo Maroni, Facundo Capellino, Jeremías Rodríguez Puch; Maximiliano Lovera y Facundo Colidio. En la segunda mitad, ingresaron Ávila, Sequeira, Castro, Almada, Beltramone, Rivas, Ortega, Cuello, Carranza y Sandoval. Por su parte, el equipo "verdeamarillo" formó con Gabriel Arias; Rafael Delgado, Mariano Bareiro, Alvarado, Luis Jerez Silva, José Rivero, Andrés Cubas, Leonel Miranda, Gonzalo Castellani, Juan Cruz Kaprof y Sergio González. El equipo que ahora comanda Nelson Vivas, quien llegó para reemplazar a Beccacece, se impuso 2 a 0 con goles de Gonzalo Castellani y Ciro Rius. El plantel de 25 futbolistas seguirá concentrado en el predio de Ezeiza hasta el próximo martes 18, cuando finalice la primera convocatoria de esta nueva conducción.