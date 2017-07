Una mala experiencia del "Escudo"

La primera experiencia del "Escudo" no ha sido satisfactoria y ni siquiera se ha podido completar el programa de tres vueltas que Sebastian Vettel tenía asignado para la primera tanda de entrenamientos desarrollados ayer en Silverstone debido a problemas de visibilidad."Me sentí un poco mareado. La visión frontal no es buena. Creo que es por la curvatura, distorsiona un poco", dijo el piloto alemán."La estela de aire en la recta te empuja el casco hacia atrás. Teníamos planeado rodar más, pero no me gustó y lo quitamos", agregó el líder del campeonato.Según explicó la FIA, el "Escudo", denominado Shield, está construido con policarbonato. Su intención es incorporarlo, ya de manera obligatoria, en 2018, aunque el accesorio, todavía pendiente de nuevas pruebas, no ha sido homologado.