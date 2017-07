Agua, gas y seguridad, claves para Castellano

"La selección para conformar un equipo de trabajo, en este caso de precandidatos a concejales, no siempre es una tarea sencilla, pero cuando estamos ante la presencia de personas honestas, el tema empieza a simplificarse; cuando hablamos de Jorge y Brenda, los valoramos como buena gente, pero también porque demostraron estar capacitados para desempeñar la función para la que fueron elegidos", sintetizó el intendente Luis Castellano.El titular del DEM los definió también como "personas muy sensibles de una trayectoria de vida impecable; desde mi puesto de intendente, tengo la necesidad de estar acompañado por concejales que defiendan los intereses de los rafaelinos y en ese sentido, ellos me lo garantizan; hoy estamos en minoría, y por eso les pido a los ciudadanos que voten a nuestros precandidatos, porque de esa manera vamos a seguir avanzando en la profundización de algunos temas que son claves".Castellano dejó en claro que "los municipios y comunas apoyamos el reclamo del Gobierno de la provincia por la deuda que tiene la Nación con Santa Fe, porque es una cuestión de federalismo con la que debemos identificarnos, pero también exigimos que se aplique esa misma política con todas las poblaciones de nuestro territorio, porque tenemos necesidades importantes; la seguridad es un tema que merece una respuesta contundente, que lamentablemente no hemos recibido pese a nuestros fuertes reclamos; otros temas sensibles son los referidos al agua y al gas natural, que son esenciales para superar las barreras que a futuro nos otorguen soluciones concretas para seguir avanzando en el proyecto de ciudad que todos queremos; por eso, reitero, necesito tener concejales que sean custodios de esas obras, que son imprescindibles para seguir creciendo y para plantearnos nuevos desafíos".