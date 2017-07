Peñarol, sobre la hora

En la continuidad de la primera fecha del Clausura de Primera A liguista, anoche Peñarol superó en Villa Rosas a Ben Hur, el campeón del Apertura, por 2 a 1. Cristian Arias, a los 27’ del PT y a los 48’ del ST, anotó los goles de la V Azulada, mientras que Gabriel Acastello, de penal, había igualado para la BH a los 41’ del PT. La visita terminó con 10 jugadores por la expulsión de Kinderknecht (18’ ST). Cabe recordar que en los adelantos disputados la semana pasada, había igualado Humberto y Unión, mientras que Atlético venció a Libertad. La jornada continuará este sábado desde las 16 (arbitraje de Silvio Ruiz) en Frontera con el duelo entre La Hidráulica y Florida, y se completará mañana con los partidos entre Quilmes vs. Brown; 9 de Julio vs. Ferro y Ramona vs. Sportivo.