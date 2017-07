Asesinaron de un fuerte golpe en la cabeza a una mujer en su vivienda

Una mujer de 39 años, identificada como Lorena Antivero, fue encontrada asesinada el miércoles por la noche en la pequeña casa que habitaba en calle Pueyrredón de Rafaela a raíz de un fuerte golpe en su cabeza, por lo que ahora la Fiscalía Regional avanza en la investigación para esclarecer el crimen. "Lo que está claro es que se trata de una muerte violenta", señalaron fuentes ligadas a la causa luego de conocerse los resultados preliminares de la autopsia realizada en Santa Fe.

"Los peritos establecieron la presencia de un golpe en el cráneo que le produjo la muerte. Pero también hallaron un surco en el cuello que puede obedecer a un intento de ahorcamiento previo a la muerte", agregaron las fuentes consultadas. La muerte de Antivero se habría registrado entre la tarde y la noche del martes, es decir al menos 24 horas de cuando fue encontrado su cuerpo tirado en el piso de la cocina, boca abajo y sobre una mancha de sangre.

Mientras la Fiscalía Regional avanza en la investigación de la muerte de Antivero, quien apareció sin vida en la noche del miércoles en su casa de calle Pueyrredón 1429 de barrio Villa Dominga, la ex pareja de la víctima, un hombre de unos 45 años, se presentó ante el Servicio Público Provincial de Defensa penal en calle Rivadavia para ponerse a disposición de la justicia. Al respecto, las fuentes consultadas admitieron que "este hombre" se presentó ante la Defensa Penal, pero que por ahora no es requerido por la Fiscalía. Es que inicialmente se sospecha de un femicidio, por lo que el hombre apareció en la lista de los sospechosos al menos hasta que avance la investigación.

La víctima, según los vecinos, vivía hace al menos dos años en una casa ubicada al final de un pasillo conformada por un comedor, una pequeña cocina, un dormitorio y un patio en calle Pueyrredón al 1.400. Oriunda de la ciudad de San Cristóbal, Antivero se dedicaba a la venta de artículos de joyería por catálogo según indicaron vecinas. En tanto, se supo que tenía un hermano en Rosario que ya habría llegado a Rafaela para seguir de cerca las instancias de la investigación.

El fiscal de turno, Martín Castellano, se hizo cargo de la investigación mientras la Policía de Investigaciones realizó distintas pruebas en la escena del crimen, por lo que ahora se ordenarán estudios genéticos para comparar con huellas halladas en el lugar. En este marco, trascendió que ya se hicieron diversas entrevistas, y que incluso se efectuó un allanamiento -sería en la casa donde habitaba el ex novio de la víctima- donde se secuestró ropa, teléfonos celulares y otros elementos.

La denuncia sobre la desaparición de Antivero fue formulada por dos amigas en la Comisaría 13, pues la mujer no respondía su teléfono ni los llamados a la puerta de su vivienda. Por eso los efectivos policiales decidieron forzar la puerta para ingresar al domicilio, donde se encontraron con el cuerpo sin vida.

Los restos de la mujer serían trasladados a esta ciudad desde la capital provincial este viernes para su velatorio que se llevaría a cabo en el Salón Comunitario de barrio Zazpe, según se informó ayer por la tarde en LT28 Radio Rafaela.