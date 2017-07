En Castellanos se cosecharon 904.270 toneladas de soja

El Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el centro norte de la provincia de Santa Fe -región dentro la cual se encuentra el departamento Castellanos- dio a conocer el informe final sobre la campaña de soja 2016-2017, que fue difundido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción. A modo de resumen, el informe señala que “el ciclo de los cultivos de soja de primera y de soja de segunda estuvo marcado por la secuencia de eventos climáticos -abundantes precipitaciones- ocurrida en la última semana del mes de diciembre de 2016 y primera quincena de enero de 2017, en pleno proceso de desarrollo de los cultivares”.

Las consecuencias de esas lluvias fueron “muy importantes y directas en la reducción de la superficie cosechada en la campaña”, sostiene el SEA. En lo que refiere a soja de primera, se habían sembrado 880.000 hectáreas, se cosecharon 810.500 Has. y no se cosecharon 69.500 Has. El rendimiento promedio fue de 35,5 qq/Ha y la producción final de soja de primera en la región fue 2.877.294 toneladas.

Por encima de la media de la región: 35,5 qq/Ha, fueron los promedios obtenidos en los siguientes departamentos: Castellanos, 37 qq/Ha., Las Colonias, 36,5 qq/Ha; San Martín y San Jerónimo, 38,5 qq/Ha., en tanto que en La Capital fue de 35,5qq/Ha. Por debajo del promedio general, se cosechó en 9 de Julio 29 qq/Ha., Vera 28 qq/Ha., General Obligado 27 qq/Ha., San Cristóbal y San Justo, 30 qq/Ha., San Javier y Garay, 29 qq/Ha.

Asimismo, cabe consignar que el rinde obtenido de 35,5 qq/Ha. resultó menor al de la campaña anterior, que fue de 36,5 qq/Ha.

En cuanto a la soja de segunda, se sembraron 515.000 hectáreas, se cosecharon 464.000 Has.; la superficie no cosechada fue de 51.000 Has. Tuvo un rendimiento promedio de 28 qq/Ha y se alcanzó una producción total de 1.299.498 toneladas. En el caso de la soja de segunda, la producción del departamento Castellanos igualó al promedio general, el que fue solamente superado en los departamentos 9 de Julio, 29 qq/Ha., y en San Jerónimo 32 qq/Ha. y en San Martín 34 qq/Ha. El rendimiento promedio en soja de segunda fue superior al obtenido en las últimas tres campañas, aunque se sembrara y cosechara menos hectáreas.

Se reitera que el ciclo de los cultivos de soja de primera y soja de segunda en toda la región centro-norte de la Provincia estuvo marcado por la secuencia de los eventos climáticos -abundantes precipitaciones- ocurridas en la última semana del mes de diciembre 2016 y primera quincena del mes de enero 2017, en pleno proceso de desarrollo de los mismos, lo cual tuvo un impacto directo en la reducción de superficie cosechada.



LOS TOTALES DEL

DEPARTAMENTO

Al departamento Castellanos, del cual es cabecera Rafaela, le corresponde una importante participación para explicar la producción de esta región centro-norte que además integran Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Justo, San Javier, Garay, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo. En soja de primera, sobre un total sembrado de 810.500 hectáreas en los 11 departamentos, la producción alcanzó a 2.877.294 toneladas con un rinde promedio de 35,5 quintales la hectárea, correspondiendo a Castellanos un área sembrada de 226.900 hectáreas, siendo cosechadas 205.500 hectáreas con un rinde de 37 quintales -1,5 sobre el promedio- y un total de 760.350 toneladas.

En la soja de segunda el total de la región analizada fue de 464.000 ha. sembradas, con un rinde total de 1.299.498 toneladas y promedio de 28 quintales. Nuestro departamento tuvo 72.350 ha. sembradas y 51.400 cosechadas con un rinde de 28 quintales -igual al promedio- y 143.920 toneladas en total.