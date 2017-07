9 de Julio por otra alegría en casa

El ‘León’ juega a las 20:30. Luego del triunfo ante Ben Hur vuelve a presentarse en el Soltermam y será ante Atlético San Jorge. El DT Barbero no confirmó la alineación titular y mantiene una duda.

La clasificación a octavos de final de la Copa Santa Fe, el debut en el Federal B con triunfo en el clásico ante Ben Hur lo pone con el ánimo por las nubes. A 9 de Julio se le viene una seguidilla de partidos importantes y hoy, desde las 20:30 hs, estará recibiendo a Atlético San Jorge. El próximo miércoles visitará a ADIUR en Rosario y el sábado 22 irá ante Colón por el certamen provincial.Lo primero. El partido de hoy. El “León” transitó una buena semana y llega a este encuentro con una duda en la formación inicial. Ayer, el plantel ‘Juliense’ volvió a trabajar en el predio de ATILRA y el entrenador Maximiliano Barbero dispuso de algunos minutos de trabajos tácticos y luego trabajó en la pelota parada. Si bien parece que 9 de Julio repetirá la formación inicial que viene de superar 2 a 0 a la ‘BH’, el DT dejó planteada la duda en la ofensiva: Muñoz o Tarasco.El delantero sunchalense ya se encuentra recuperado de una molestia muscular y es por esto que podría debutar desde el inicio, mientras que Guillermo Funes, que venía con una carga en el isquiotibial, ayer trabajó de manera normal.¿Un probable? Julián Maina; Mariano Canavessio, Flavio Díaz, Juan Caro y Andrés Velazco; Guillermo Funes, David Cardelino, Juan Pablo Rodríguez y Maximiliano Aguilar; Marcos Valsagna y Kevin Muñoz o Rubén Tarasco.Los otros futbolistas que completan los 18 convocados, entre los que se encuentra el mendocino Andrés Origain, mediocampista que proviene de Newell’s, para esta segunda presentación fueron Luciano Alderete, Kevin Acuña, Federico Alustiza, Hugo Góngora y Emanuel Chingolani.El cotejo, correspondiente a la segunda fecha de la Zona B de la Región Litoral Sur del torneo Federal B, será arbitrado por el rosarino Maximiliano Racheroni.Atlético San Jorge viene de igualar 0 a 0 ante Puerto General San Martín. En relación a la formación inicial que presentará el conjunto dirigido por Darío Labaroni, no fue confirmada. En la previa al debut algunos futbolistas que iban a ser titulares sufrieron diferentes molestias físicas y no pudieron estar.Tras la presentación de esta noche, 9 de Julio volverá a hacerlo el próximo miércoles y si bien aún no fue oficializado el horario, rafaelinos y rosarinos jugarían desde las 16:30 hs.J. Maina; M. Canavessio, F. Díaz, J. Caro y A. Velazco; G. Funes, D. Cardelino, J. P. Rodríguez y M. Aguilar; M. Valsagna y K. Muñoz o R. Tarasco. DT: Maximiliano Barbero.J. Mendonça; J. Femenia, P. Killer, E. Ferragut y F. Moreyra; M. Romero, I. Gómez, G. Novero y Y. Soloaga; M. Temperini y G. Barreyro. DT Darío Labaroni.Germán Soltermam.Maximiliano Racheroni (Rosario)Sebastián Osudar y Ezequiel Vaga (Rosario).20:30