La CGT convocó a una marcha de protesta

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Luego del violento desalojo de los trabajadores despedidos de la planta de PepsiCo, el triunvirato de la CGT definió convocar para el próximo 22 de agosto a una "movilización de protesta" con fuertes reclamos al Gobierno de Mauricio Macri, en rechazo a su política económica y a la intervención de cuatro sindicatos desde su llegada al poder.Tras una extensa reunión de cuatro horas de los integrantes del Consejo Directivo en la sede de Azopardo, el miembro del triunvirato Juan Carlos Schmid señaló que el próximo 28 de julio se realizará un "plenario nacional sindical para reunir a toda la militancia" en un microestadio deportivo y que allí se formalizará la convocatoria a la movilización del 22 del mes siguiente, que aún no tiene lugar definido.Además se presentará un "documento crítico" sobre la marcha del gobierno y la situación económica y social del país, que se hará llegar también a la Casa Rosada. Los miembros del triunvirato manifestaron su "solidaridad" con los trabajadores desalojados de la planta de PepsiCo y responsabilizaron al Gobierno por no "haber agotado todas las instancias de diálogo y ver cómo la empresa podría seguir produciendo", al tiempo que le transmitieron su preocupación por ese tema al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reveló Schmid.Schmid también le pidió "a todo el espectro político que está intentando obtener cargos públicos ante el proceso electoral que se avecina" que se exprese sobre la represión de los trabajadores despedidos.Hasta el día anterior a la reunión del Consejo Directivo, la CGT tenía acordado no anunciar ninguna medida de fuerza frente a la proximidad de las PASO del 13 de agosto, pero los acontecimientos en la planta de Vicente López llevaron a lanzar esta movilización, que se hará recién nueve días después de la fecha de votación.