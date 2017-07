Los coches reales que salen en Cars 3

Con el estreno de la tercera película de la saga Cars realizado ayer con sensacional éxito, es el momento perfecto para descubrir los modelos reales en los que están inspirados los protagonistas. La discusión en torno a cuál es el modelo que inspiró a Disney en el diseño del Rayo McQueen, el protagonista, no está cerrada. Se encuentran similitudes o elementos del Ford GT402, del Dodge Viper SRT y del Chevrolet Corvette C5 R. "El Rayo McQueen no es ningún auto de serie en particular. Está basado en autos que compiten en la serie NASCAR", se destaca una de las respuestas en los foros de debate. ¿Y qué más?Rayo McQueen contará con una nueva amiga y entrenadora en esta película. Se trata de Cruz Ramírez, un deportivo amarillo que en la realidad se corresponde con el Subaru BRZ.Jackson Storm es el favorito de la nueva generación: es rápido, es elegante y siempre está listo para la competición. ¿Su problema? La arrogancia. En la vida real, este coche se corresponde con el Chevrolet Corvette.Natalie Certain es un Tesla Model S. Esta analista de datos puede evaluar a un corredor utilizando solo los números.Sterling es el flamante coche de empresa que dirige Rust-eze Racing Center. El rey de los negocios se corresponde en la realidad con un BMW 2000 CS.Miss Fritter es un autobús escolar ochentero ¿Quién es la reina de la intimidación? Exacto, Miss Fritter. Este autobús escolar de grandes dimensiones adora las carreras de demolición. En la realidad se corresponde con los autobuses escolares norteamericanos.El locutor deportivo por excelencia de la película, Bob Cutlass, se corresponde en la realidad con un Aurora Oldsmobile de 1999.Smokey, el antiguo jefe del equipo de la Copa Pistón, se corresponde en la realidad con una camioneta Hudson de 1940.Tex Dinoco, buscador de talento y director del imperio petrolero más grande del mundo, coincide en la realidad con un Cadillac de 1975.Darrell Cartrip, excampeón de la Copa Pistón y locutor, es en la realidad un Chevy Monte Carlo de 1977.Louise "Barnstormer" Nash, inspirado en Louise Smith, corredor de NASCAR, responde al diseño de un Nash Ambassador de 1950. (Fuente: 20minutos.es)