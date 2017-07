Animados a "ser creativos"

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El papa Francisco envió un mensaje a los catequistas reunidos en el Simposio Internacional de Catequética que comenzó este martes en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina; los animó "a ser creativos" y "buscar diferentes medios y formas para anunciar a Cristo"."La catequesis no es un ‘trabajo’, sino que se ‘es’ catequista y toda la vida gira en torno a esta misión", expresó el papa Francisco en el mensaje.Además señaló que "ser catequista es una vocación de servicio en la Iglesia, lo que se ha recibido como don de parte del Señor debe a su vez transmitirse" y remarcó la importancia de "volver al ‘kerygma’", "el anuncio fundamental que debe resonar una y otra vez en la vida de un cristiano, y más aún en aquel que está llamado a anunciar y enseñar la fe".El Sumo Pontífice afirmó que este anuncio debe acompañar la fe que está presente en la religiosidad popular y que "es necesario hacerse cargo de todo el potencial de piedad y amor que encierra la religiosidad popular", indicó la agencia Aica.También dijo que el catequista "camina desde y con Cristo" y no debe ser una persona que parte de sus propias ideas y gustos, sino que se deja mirar por Él."Cuanto más toma Jesús el centro de nuestra vida, tanto más nos hace salir de nosotros mismos, nos descentra y nos hace ser próximos a los otros", garantizó.Agregó que "los medios (para transmitir la Palabra) pueden ser diferentes pero lo importante es tener presente el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para hacerles cercano el amor de Dios"."Hay que saber ‘cambiar’, adaptarse, para hacer el mensaje más cercano, aun cuando es siempre el mismo, porque Dios no cambia sino que renueva todas las cosas en El. En la búsqueda creativa de dar a conocer a Jesús no debemos sentir miedo porque Él nos precede en esa tarea. Él ya está en el hombre de hoy, y allí nos espera", invitó Francisco.Finalmente, agradeció a los catequistas "por lo que hacen, pero sobre todo porque caminan con el Pueblo de Dios", y los animó a que sean "alegres mensajeros, custodios del bien y la belleza que resplandecen en la vida fiel del discípulo misionero".