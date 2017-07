La segunda fecha de esta zona B de la Región Litoral Sur se completará el próximo domingo con el resto de los encuentros. El programa: 15:30 hs Ben Hur vs ADIUR (Enzo Silvestre), 16 hs Coronel Aguirre vs Sp. Rivadavia (Roberto Franco), 16 hs Unión Totoras vs Tiro Federal (Nahuel Franco), 16 hs Juventud Pueyrredón vs General Puerto San Martín (Juan Cruz Caldez).