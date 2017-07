Sortearon los espacios de publicidad para las PASO

Este jueves, en la Sala de Sorteos de Lotería de Santa Fe, se realizó el sorteo de los espacios de publicidad electoral para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y para las Generales, que se desarrollarán los días 13 de agosto y 22 de octubre respectivamente.El mismo definió la franja horaria y el medio de comunicación en el cual cada agrupación o partido dará inicio a la publicidad electoral en radios AM y FM y televisión abierta y por cable de acuerdo a lo que establece la Ley provincial 13.461.En total son 64 las agrupaciones políticas que participan en las elecciones municipales. "El sorteo se realizó por cada tipo de medio y por cada franja horaria hasta ir completando la grilla de cada una de las agrupaciones" comentó la secretaria de Planificación Publicitaria de la provincia, dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, Claudia Giavón. "Son 119 medios de comunicación para las PASO, y para las Generales se suman otros 30, porque en algunas localidades no hay proceso de internas. No obstante, el sorteo se realizó por única vez y ya quedaron armadas también las grillas de las elecciones Generales".De acuerdo a lo estipulado por Ley, las franjas horarias son las que van de 7 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20 y de 20 a 24 horas. Los espacios de publicidad son contratados por la provincia y esta los cede a los espacios políticos, teniendo cada módulo electoral una duración de 9 segundos en radio y 12 segundos en TV.