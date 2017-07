Parra hizo hincapié en la ayuda social e inseguridad

En la tarde de ayer, en el Parra Hotel & Suites, se presentó oficialmente la lista "24 de Febrero Renovadora", que encabeza Leonardo "Tati" Parra, y que está secundado por el médico Oscar Baronetti y que en las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias competirá dentro del Frente Justicialista.En diálogo con la prensa, Parra se mostró contento por "volver a participar de las elecciones, con un grupo de gente maravillosa, tratando de poder llegar a una banca que se nos negó en su momento. Creemos que con Oscar Baronetti haremos una gran elección".¿Por qué volver al PJ, luego de haber participado por afuera del partido? "Tenemos más años y estamos más tranquilos. Creemos que podemos brindarle algo distinto a la sociedad y enriquecer al peronismo. Nosotros participamos, pero no somos oficialistas. Veo que en la ciudad falta la parte social. Escuché que hay 6 equipos territoriales. Por lo que he visto, no es así: hay que llegar más a los barrios y que todos estén incluidos", respondió Parra."Una de las principales preocupaciones, sino la primera de todas, es la inseguridad. Así lo dicen los vecinos en cualquier barrio de la ciudad. Tenemos que discutirlo y exigirle a las autoridades que den resultados. Vemos que el botón antipánico es una de las medidas que podemos adoptar rápidamente, sin que esto sea costoso, para que la ciudad se sienta un poco más segura. Esto debe estar acompañado por un plan de seguridad de la Provincia para proteger a la población. El botón antipánico puede funcionar bien, siempre que haya recursos detrás", comentó.Con respecto a la salud, indicó que "Rafaela tiene problemas, como toda ciudad que crece. Creo que debemos hacer una fuerte inversión en la atención primaria de la salud: es la que más bajo costo tiene y que llega a más gente. Debemos estar al lado de la gente, acompañándola con vacunación y con alimentación"."Tenemos que trabajar en la inequidad social. Tenemos que trabajar en eso. También en la educación: hay que formar gente para mejorar su desempeño laboral. Hay que lograr que Rafaela sea una ciudad universitaria. El tránsito también es importante", indicó, completando la lista de preocupaciones.En relación al proyecto de la oposición para crear una Unidad de Control y Evaluación (UCE), indicó que "no tengo dudas que debemos ser controlados. No sé cuál será el mecanismo que vamos a adoptar para poder controlar las cuentas municipales, porque se mueve mucho dinero. Ya es hora de que controlemos. Buscaremos la mejores herramientas para poder hacerlo".Por otra parte, anticipó que seguirá atendiendo en el caso de ser elegido concejal. "No podría abandonar mis pacientes porque me gusta mucho. Creo que es el momento de participar en política", completó.Sobre la administración del Frente Progresista, indicó que "nos prometieron mucho y cumplieron poco, lamentablemente". "Tengo mis serias disidencias con el Gobierno Nacional. Pero no llegó de la nada, sino que es consecuencia de errores que hemos cometido. Hay que ayudarlo, pero hay que pensar en los que menos tienen, porque sino, vamos mal", dijo.