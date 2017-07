El Ministro de Seguridad de nuestra provincia, Maximiliano Pullaro estuvo en nuestra ciudad entregando camionetas para la policía de nuestra ciudad y también de todo el Departamento. Y en ese acto, el Ministro se hizo un espacio para hablar de la seguridad en nuestra provincia, pero más que nada, de su gestión al frente de la seguridad: "con respecto al control, creo que tengo el récord de exoneraciones, por lo menos en mi primer año, con más de 2 mil sanciones que aplicó la fuerza en función de mi conducción. Lo que es la tarea de formación, de equipamiento, de reentrenamiento. Nuestra policía no tiraba, no hacía prácticas de tiro y a partir del año pasado, lo hace, por inversiones y por una política que implementamos nosotros. Pero indudablemente, si no resolvemos una ecuación fundamentalmente de los más jóvenes, que es el problema delictual que tenemos en estas ciudades. Pibes que nacieron acá, se criaron acá, son hijos de esta ciudad y que hoy también tienen problemas de delito. No sólo con más policías vamos a mejorar esto, no tenemos que confundir. Tenemos que aplicar reformas sociales y profundas, educativas y de salud, como la aplica la provincia de Santa Fe que llegó a tener la menor tasa de mortalidad infantil de la República Argentina y una de las más bajas de Sudamérica", dijo en primera instancia Pullaro.En tanto, se refirió a la cantidad de policías que hay en nuestra ciudad, y admitió que "hay muy pocos policías", y mencionó que en Venado Tuerto y en Casilda también no son suficientes: "más allá de que trabajamos para que se radiquen acá, muchos tienen sus afectos y su familia en otros lugares".Pullaro fue claro a la hora de hablar de la salida de los policías que están formándose para salir a las calles de nuestra provincia. Ante la consulta de cuándo van a estar preparados, el Ministro dijo que "formar un agente a mí me lleva dos años y es una definición política que hemos tomado. No voy a sacar un agente a la calle con 4 meses de formación porque me estaría equivocando. De hecho, miro para atrás y es una equivocación de todos los gobiernos y equivocaciones muy claras. Un pibe que sale a la calle con 4 meses de formación y una 9mm... A mí no me parece que tenga la idoneidad y la formación necesaria para prevenir y reprimir el delito", explicó el titular de seguridad.En cuanto a lo que mencionó, dijo que la próxima camada de policías estarán saliendo en el 2018, cuando estos cumplan el segundo año de cursado del Instituto de Seguridad Pública. Recordemos que este año se anotaron casi 7 mil personas, de ese número, quedaron 1.300 que pudieron superar los exámenes psíquicos y físicos. En tanto, en estos meses de trabajo y formación, han quedado casi 800 futuros policías. "No es para cualquiera ser policía", dijo Pullaro al respecto y dijo que "hemos pedidos conductas", exclamó.En el final de su encuentro con los medios de nuestra ciudad, destacó que "hay una tarea social irresuelta en la República Argentina. Hay una matriz económica que lamentablemente excluyó a muchos argentinos y los llevó por debajo de la línea de pobreza. Sin sacarnos ningún tipo de responsabilidad, nosotros estamos cumpliendo con nuestra tarea, y les podría mostrar en tiempo real la cantidad de móviles que tenemos en Rafaela. Mejoramos la función operativa, la cantidad de allanamientos aumentaron, hay más tareas preventivas... pero hay un problema irresuelto en todas las ciudades que tiene que ver con una matriz económica que hizo que en los últimos 20 años haya más pobres de los que había", concluyó.