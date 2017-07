Optimista, Macri destacó la caída de la inflación

CORDOBA, 13 (NA). - El presidente Mauricio Macri destacó ayer que se consolida la "tendencia a la baja" de la inflación, pidió "no prestarle atención" a los movimientos del dólar y confió en que la economía crecerá 3% este año. Al referirse a la suba experimentada por el dólar, que ya llegó a superar los $ 17 tras una fuerte racha alcista, el mandatario argumentó que "fluctúa libremente, sube y baja". "No hay que prestarle atención, sí a la inflación", sostuvo, y resaltó: "No tenemos más el cepo que cortaba la posibilidad de crecer".El dólar finalizó el primer semestre con un incremento de 4,4%, mientras durante julio ya trepó 37 centavos, frente a un clima electoral que cada vez presiona más la plaza cambiaria. Macri analizó que el billete verde está "acompañando" el proceso económico, y afirmó que ello es "muy bueno para la Argentina"."Por suerte, estamos bajando la inflación", señaló el presidente sobre el dato de junio, que arrojó un avance del 1,2%, y aseguró: "Eso marca que seguimos consolidando la tendencia a la baja, que es lo que queremos todos porque la inflación siempre castiga a los que menos tienen". Al analizar la puesta en marcha del nuevo índice de precios a nivel nacional, el presidente sostuvo que con el anterior INDEC "no se podía vivir" y criticó que "decía que esto era Disney".Durante una conferencia de prensa en Córdoba con el gobernador local Juan Schiaretti y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, Macri destacó que la economía experimentará un incremento de "alrededor del 3 por ciento". "Ya estamos creciendo", puntualizó y confió: "El año que viene vamos a crecer más". En ese sentido, el jefe de Estado pronosticó que la Argentina será el país "que más va a crecer en los próximos 20 años". También pidió "bajar los impuestos en general", al alertar: "Nos están matando a los argentinos individualmente".Por otro lado, al apuntar a la puesta en marcha de las empresas aéreas low cost en el país, indicó: "Lo que conviene es que haya más trabajo, no menos", señaló. "Lo que nos habían dicho en el pasado era mentira, que para que Aerolíneas Argentinas pudiera crecer no había que dejar entrar a nadie", fustigó, y subrayó: "La revolución del aire es a favor de la gente y a favor del empleo"."AL BORDE DESER EL TITANIC"Macri afirmó que cuando asumió el país estaba "al borde de ser el Titanic o volver a 2001", pero que ahora será que "el que más va a crecer en los próximos 20 años", al tiempo que insistió que en las elecciones "se define si continúa el cambio o se vuelve al pasado". "Estamos lejos de donde queremos llegar pero hemos avanzado mucho desde el punto de partida donde estábamos al borde de ser el Titanic o volver a 2001", sostuvo el mandatario durante una visita a la Provincia de Córdoba."UNA MANIFIESTAMILITANCIA KIRCHNERISTA"Por otra parte, Macri volvió a pedir la salida de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por considerar que "no es imparcial" y posee "manifiesta militancia kirchnerista". "Ella no es una procuradora imparcial como corresponde, es una militante política que ha obstruido la investigación de casos de corrupción" del gobierno anterior, advirtió. Durante una conferencia de prensa en la capital cordobesa, el jefe de Estado acusó a Gils Carbó de promover "decenas de causas" contra su gestión, "la mayoría sin fundamento".