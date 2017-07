La producción de leche tiene lenta recuperación

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en un reciente informe correspondiente al pasado mes de junio da el pronóstico que la producción de leche estaría cerrando el año en recuperación, que podría ser de hasta un 3% más que la producción del año pasado, tanto por las mejoras climáticas como por las variables del mercado internacional. En cambio no se muestra tanto optimismo en materia de exportaciones, donde se combinan distintas variables que impactan en sentido adverso.El trabajo, realizado a partir de una red de informantes especializados con la colaboración de un panel de especialistas invitados, menciona que los números actuales de precios de la leche, costos, relaciones insumo/producto, clima y precios internacionales, son mucho más favorables que los existentes desde finales de 2015 y hasta principios de 2017. Sin embargo aclara: “recomponer las pérdidas sufridas por los bajos precios y por las adversidades del clima no será una tarea sencilla, sobre todo para aquellos productores que sufrieron el fenómeno climático con mayor dureza, o para las industrias que por sus mix de producción y mercados vieron seriamente afectados sus resultados”.Las mediciones de producción muestran, entre enero y mayo, una caída a tambo constante (los litros que entregan los mismo tambos que participaban de la estadística el año pasado) de 2.2%. Sin embargo la variación interanual de producción total, estimada a partir de la recepción de materia prima en 15 grandes empresas que representan el 60% del total nacional, muestra una retracción de 10.3%. “Se podría concluir que la diferencia entre la variación interanual de la producción total y la variación a tambo constante (8,21%) está dada por la menor producción originada por el cese de actividad de tambos”.El informe consigna que “la producción de leche se viene recuperando de los bajos niveles del año pasado, y de no mediar cambios significativos en las principales variables es altamente probable que todo el segundo semestre presente tasas interanuales positivas, con chances de cerrar el año 2017 con una mejora que podría estar entre el 1% y hasta el 3% respecto a la producción de 2016”.En lo que respecta al precio de la leche al productor, los técnicos del OCLA advierten que “resulta muy difícil hacer predicciones sobre su comportamiento futuro”. Por un lado el mercado interno “se viene recuperando en consumo y dependerá mucho su evolución del desempeño del salario real”. Mientras que sobre el mercado exterior (leche con destino a exportación) advierten que “los precios actuales, a pesar de que se han recuperado, no son lo suficientemente atractivos para la lechería argentina, que tiene altos costos de producción y un tipo de cambio que presenta cierto retraso respecto a la inflación”.Respecto a los precios internacionales, es explicó que el queso ha tenido un aumento de alrededor del 20% desde nuestro último informe, mientras los precios de la manteca y la grasa anhidra ha seguido creciendo. El de la leche en polvo entera se mantiene y la descremada ha tenido una mejora de alrededor del 10%. “Si se confirma en los próximos meses la tendencia de crecimiento de la producción mundial de leche, no debería descartarse un reacomodamiento relativo de los precios de los productos lácteos, sobre todo si se mantiene la actual diferencia de precios entre la grasa y las proteínas lácteas. También habrá que evaluar si la Unión Europea continuará reteniendo su stock de intervención de 350.000 toneladas de leche en polvo descremada”.Finalmente, el informe reitera una advertencia de informes anteriores. “La lechería mundial presenta una gran volatilidad, que se manifiesta recurrentemente en ciclos cada vez más cortos y pronunciados. Esta situación requiere de los cambios estructurales necesarios para aprovechar los momentos favorables y estar preparados para enfrentar las fases negativas de esos ciclos”.