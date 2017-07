Reforma constitucional: a la carga tras las elecciones

El gobernador Miguel Lifschitz aseguró que, una vez cumplido el calendario electoral de 2017, volverá a la carga con su proyecto de reforma de la Constitución provincial. "No tengo ninguna especulación personal", aclaró el jefe de la Casa Gris acerca de que una posible reelección suya que complique el avance de la iniciativa. Aunque ratificó su intención de que la figura del mandatario santafesino pueda aspirar a otro período de gestión."Creo que después de las elecciones retomaremos el impulso y espero que lo podamos lograr", indicó Lifschitz sobre su intención de reanudar el debate en tono a la reforma de la Carta Magna santafesina.Respecto de las dudas manifestadas por referentes de otros partidos políticos sobre una presunta intención del socialista de ir por la reelección, enfatizó: "No tengo ninguna especulación personal, en absoluto. Si esa fuera una condición, podríamos analizarla. Pero hay que darles a los futuros gobernadores la posibilidad de que tengan dos períodos"."Después será responsabilidad de los constituyentes definir si al actual o al futuro gobernador les cabe la posibilidad de un reelección. Pero eso no debe ser un obstáculo: hay que avanzar y dejar de lado cualquier interés personal", continuó Lifschitz, en declaraciones realizadas a LT9 (Santa Fe).Acerca de las dilaciones que viene sufriendo la iniciativa, el mandatario provincial recordó que "siempre hay prioridades: cuando no es una emergencia hídrica, están los procesos electorales (de por medio). Pero hemos avanzado en la discusión con expertos y con las universidades, entre otros".El 1 de mayo pasado, al inaugurar el 135º período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, Lifschitz había reactivado la reforma constitucional, relegada en su momento por la emergencia hídrica.El propio jefe de la Casa Gris había lanzado en agosto de 2016 las "Bases para la reforma: una Constitución para Santa Fe", un documento con el que buscó iniciar un diálogo abierto a ciudadanos, sectores políticos y distintos poderes del Estado para encaminar el proceso de modificación de la Carta Magna.Por entonces, el gobernador habló de la necesidad de una reforma para incorporar nuevos tópicos y, en función de los progresos, evaluar la posibilidad de convocar a elecciones de convencionales constituyentes en 2018.CON LA MIRA EN LA ROSADAAsimismo, el socialista instó a "resolver lo de la deuda de la Nación con la provincia". Y, en ese sentido, agregó: "Estamos trabajando con el ministro (de Economía santafesino, Gonzalo) Saglione para elevar la propuesta al gobierno" de Mauricio Macri.Lifschitz explicó que "la propuesta será elevada también a los municipios y las comunas, ya que parte de los fondos deben ir a las administraciones del interior santafesino".Acerca de las recientes afirmaciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que apuntaron al área de Salud en Rosario por un supuesto exceso de personal, el mandatario indicó: "No les asigno importancia, porque hay una tendencia por parte de funcionarios nacionales de plantear deficiencias en otras jurisdicciones, dando lecciones de buena administración"."Venimos administrando ese municipio, priorizando la Secretaría de Salud desde hace muchos años, pero con Frigerio siempre hemos tenido buen diálogo", continuó Lifschitz, procurando templar los ánimos.En esa línea, el gobernador añadió: "A las relaciones no hay que verlas según el provecho sino desde el punto de vista de la institucionalidad. Tenemos buena relación, muchas obras en común". (Fuente: La Capital de Rosario)