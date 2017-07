El hecho lamentable tuvo lugar en nuestra ciudad, cuando dos malvivientes que se dirigían en moto le manotearon la cartera a una mujer que iba caminando. Este acto de vandalismo provocó que la señora fuera arrastrada varios metros, tras no querer soltar la cartera o bien, tras quedar enganchada de la misma con alguna prenda de su vestimenta.Según el testimonio de la víctima, no llevaba valor monetario, sino objetos personales, afirmó en Radio ADN, 97.9 de nuestra ciudad.La señora, de 70 años, iba caminando por calle General Paz y fue interceptada por dos jóvenes que se trasladaban en motocicleta. Allí, el acompañante manoteó su cartera. La mujer debió ser trasladada al hospital con escoriaciones y traumatismos varios. Afortunadamente no recibió lesiones de mayor gravedad.