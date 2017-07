Cayó una camioneta y hay un desaparecido

CORRIENTES, 13 (NA). - Una camioneta cayó a las aguas del arroyo Guazú cuando intentaba atravesar el puente de la ruta nacional 12 que se había derrumbado cinco días atrás entre la ciudades correntinas de Goya y Esquina, donde el conductor permanecía desaparecido y la mujer que lo acompañaba pudo ser rescatada.El insólito episodio se produjo alrededor de las 7:30, en medio de una neblina que imperaba en la zona. Según el testimonio de la mujer rescatada, de 46 años e identificada como Elena Elba Osikovskyno, no habían visto carteles ni señales de que el tránsito se encontraba totalmente cortado.La camioneta con ocupantes de la vecina provincia de Misiones que transitaba de Goya a Esquina nunca se cruzó tampoco con controles de fuerzas de seguridad u organismos estatales, que resguarden la zona para evitar el tránsito en dirección al puente derrumbado por la creciente del arroyo el sábado último.La mujer rescatada permanecía internada en un centro asistencial de la localidad de Esquina, mientras que el hombre, de nombre Rogelio, era intensamente buscado. De acuerdo con el relato de la mujer, el hombre la alentaba a que llegara a la orilla hasta que no lo escuchó más. "Estábamos nadando luego de la caída y estábamos bien. En un momento determinado no lo escuché y no lo vi más", habría dicho la mujer. La mujer nadó hasta la orilla del lado de Esquina y fue rescatada por efectivos del Ejército. Por su parte, el intendente de Goya, Gerardo Bassi, se refirió al hecho y dijo: "Hoy nos despertamos con esta noticia y es un horror que pudo haberse evitado".