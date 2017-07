Goleó Independiente

Independiente mostró su mejor imagen en el Estadio Libertadores de América, aunque sobre el final se quedó y no pudo asegurarse buena parte de la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana: superó 4 a 2 a Deportes Iquique de Chile con un gran nivel del equipo y el estreno de la particular camiseta negra.El elenco de Ariel Holan vivió 45 minutos soñados. De esos que por más que se planifiquen suenan irreales. En la primera etapa, cerró un parcial de 4 a 0 que dejó media llave sellada gracias a un rendimiento superlativo del combinado argentino.Alan Franco inauguró el marcador con su primer gol en Primera: un tiro libre lo encontró en soledad por el segundo palo para meter el cabezazo. Diez minutos más tarde, Leandro Fernández sacó un fenomenal pase desde la mitad del campo que dejó a Ezequiel Barco mano a mano con el arquero. El juvenil no falló y puso el segundo.Cuando el reloj ya se acercaba al tiempo cumplido, Fernández se aprovechó de un increíble blooper en el fondo chileno y, tras un centro de Maximiliano Meza, puso el tercero de cabeza con el arco vacío. Instantes más tarde, Nery Domínguez aprovechó un desvío en el primer poste tras un córner y empujó el cuarto para ir rumbo al vestuario con el partido cerrado.El complemento tuvo al Rojo predominando, pero dos fallas empañaron el triunfo. Una falta del capitán Nicolás Tagliafico dentro del área permitió un inesperado descuento. El argentino Diego Bielkiewickz cambió el penal por gol. En la última del partido, Leonardo Espinoza se encontró con la pelota abajo del arco de manera impensada y puso cifras definitivas.El Rojo deberá ir a defender la ventaja obtenida el próximo miércoles 2 de agosto en Iquique. En caso de triunfar, chocará en octavos de final con el ganador de la llave que tiene como protagonistas a Atlético Tucumán y Oriente Petrolero de Bolivia (la ida fue 3 a 2 para los argentinos).