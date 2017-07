El programa de la segunda

El CF dio a conocer este miércoles la programación de la segunda fecha del Federal B 2017/18. En cuanto a la Zona B de la Región Litoral Sur, la misma se pondrá en marcha mañana y se completará el domingo. Este viernes, 9 de Julio será local de Atlético San Jorge con el contralor del rosarino Maximiliano Macheroni, mientras que el domingo, Ben Hur recibirá a Adiur con el arbitraje del santafesino Enzo Silvestre. El organigrama de partidos es el siguiente: viernes, a las 20:30, 9 de Julio vs. Atl. San Jorge (Maximiliano Macheroni, Rosario); domingo, a las 15:30, Ben Hur vs. Adiur (Enzo Silvestre, Santa Fe); a las 16, Coronel Aguirre vs. Rivadavia (Roberto Franco, Rafaela); Unión Totoras vs. Tiro Federal (Nahuel Franco, Chañar Ladeado) y Juv. Pueyrredón vs. Puerto San Martín (Juan Cruz Caldez, Casilda).