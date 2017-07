Destacan importancia del festival de teatro

Luego del desfile inaugural por el centro rafaelino, se realizó el acto de apertura en el Cine Teatro Belgrano, colmado entre autoridades y público, proyectándose un video institucional. Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano, la ministra de Innovación y Cultura de Santa Fe María de los Angeles "Chiqui" González, el director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro Marcelo Allasino, la secretaria de Cultura María Josefa Sabellotti, el diputado provincial Roberto Mirabella, los concejales Lisandro Mársico, Carina Visintini, Natalia Enrico, Jorge Muriel y Evangelina Garrappa, la directora regional de Educación III Carolina Pellegry, funcionarios municipales."El teatro transforma a Rafaela en un gran escenario para el encuentro: con las ideas, las emociones, la risa, los aplausos, con otros que vienen de diferentes barrios, de otras ciudades, de otros países", enumeró Allasino."Una vez más, nuestra ciudad se constituye en el epicentro escénico de la Argentina, y reúne a las producciones más destacadas por su calidad y su rigurosidad; confirmamos que el teatro toma a Rafaela y la convierte en su capital", enfatizó.El funcionario nacional apeló a los ediles locales: "reunamos fuerzas para que los concejales que nos representan en el cuerpo legislativo propongan una ordenanza que con fuerza de ley respalde la continuidad de este festival, que este gobierno ha sabido crear y darle continuidad, y que ya es parte de la identidad rafaelina".Finalmente, hizo referencia a "la partida del más grande actor que dirigí y que nos dejó hace muy poco; alguien que decidió hacer del teatro su vida y fue inspiración para muchos; les pido que honremos la memoria del gran José Fanto con lo único que Pepe deseaba: el aplauso".A su turno, González afirmó que "este Festival es un crecimiento colectivo, logrando que la Nación venga, que la Provincia ponga todo acá y que lo organice la propia Municipalidad, ¿ustedes creen que muchas de las actividades de este mundo, con pasión y con vocación, son apoyadas por los tres niveles de gobierno?", preguntó."Aquí sucede porque todos sabemos que pasa algo muy importante. Pasa a la calle, no hay adentro y afuera, no hay barrio y centro; hay teatros y teatritos, hay teatro de innovación y hay teatro humorístico y esperpéntico y fabuloso para niños y para adultos y para toda la familia. El ciudadano quiere ser protagonista, no solo mirar, y corre de una sala a la otra, y la mitad de los espectáculos son gratis, y todos vemos todos a todos, y vemos el mejor teatro del país y del exterior", detalló."El teatro es una vocación ciudadana, es el lugar donde los ciudadanos vienen a pensar, a reír, a emocionarse, a construir la seguridad de que están vivos, y a decir seamos felices", dijo.Por su parte, Castellano sostuvo que "este festival es una política de Estado, que comenzó muy pequeño, y la ciudad y la región lo hicieron propio: ahora comenzamos a discutir, con ley en mano, el Area Metropolitana de Rafaela, pero este festival es pionero en la colaboración regional al incluir a las subsedes, así como el teatro mismo fue pionero con el teatro piemontés"."No es bueno hablar de crisis en el Feliztival, pero debemos hacer un reconocimiento: hay dos crisis, una económica y otra más grave, que es la crisis de identidad, el crecimiento de los muros entre nosotros, la constante provocación a dividirnos, la permanente desaprensión por el criterio", explicó."Yo les aseguro que este festival no sería posible sin el acompañamiento de la Provincia y del INT, y ese apoyo hacen posible esta realidad". En cuanto a la crisis de valores, señaló: "el arte y la cultura derriban muros; este Festival va incluyendo más gente, va sumando espacios públicos". Puso el ejemplo de la compañía Teatro Ciego: "participar de una obra de teatro que no se puede ver es ponerse en el lugar de lo que le pasa al otro, y me parece sumamente inclusivo".Mencionó la posibilidad de que mediante el convenio marco de colaboración que la Municipalidad suscribió con la UNRAF y el que esta firmó hace poco tiempo con el Instituto Nacional del Teatro, se pueda iniciar un proceso que desemboque en una carrera vinculada con las artes escénicas".Finalmente, se refirió al actor recientemente fallecido: "yo creo que la Escuela Municipal de Artes Escénicas merece llamarse José Alberto Fanto".