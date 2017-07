Debaten sobre el rol del sistema de salud

Con la premisa de promover un diálogo ciudadano para la construcción conjunta de las bases que guíen el sistema de salud de la provincia, ayer funcionarios, profesionales y referentes de equipos de hospitales de la Región 2 participaron en el Centro Cívico de Rafaela de la mesa de trabajo y debate de las jornadas "Santa Fe es Salud. Acuerdo provincial por el derecho a la salud".La propuesta abarca ocho ejes para organizar la discusión: "Funciones y obligaciones del Estado provincial"; "Integración del sistema provincial de salud"; "Organización del sistema"; "Niveles de atención"; "Participación social"; "Calidad de los servicios"; "Tecnología, Medicamentos e insumos sanitarios" y "Modelos de financiamiento del sistema".Se trata de una iniciativa muy similar a la impulsada por el Ministerio de Educación de la Provincia, en la que a través de una instancia participativa se busca reunir aportes de especialistas, maestros, padres y las comunidades escolares que permitan, al final del trayecto, elaborar el mejor proyecto de Ley de Educación para Santa Fe.En el caso de la cartera sanitaria, esta semana puso en marcha las jornadas en Reconquista -el lunes- y en Rafaela ayer con la participación del secretario de Planificación Estratégica y Recursos Humanos, Jorge Márquez; la subsecretaria de Gestión Territorial 1º y 2º Nivel de Salud, Andrea Uboldi y el coordinador del nodo Rafaela, Ernesto Bosco, entre otros.Márquez destacó la predisposición de los participantes y refirió que “fueron jornadas de mucho compromiso. En los próximos dos meses van a trabajar con los efectores y nos van a hacer llegar las conclusiones a las que arriben para construir el documento”.El funcionario señaló que los asistentes valoraron la metodología de participación y elaboración ya que encontraron un espacio para aportar el conocimiento que tienen sobre política pública. Fueron jornadas de mucho abordaje y trabajo en conjunto que dan cuenta de la responsabilidad con la cual los participantes realizan sus aportes.En cuanto a la planificación del Ministerio de Salud, recordó que “próximamente se realizarán los talleres de trabajo con los referentes de los efectores en los nodos Venado Tuerto, Rosario y Santa Fe con el objetivo de que durante los próximos meses puedan participar los trabajadores de cada uno de los efectores y áreas de salud de toda la provincia”.“Paralelamente, se estarán llevando adelante foros con las entidades gremiales, colegios de profesionales, universidades e instituciones educativas, con instituciones de salud privada y de seguridad social para finalizar con los foros nodales que, además de la participación de los establecimientos de la sociedad civil, incluirá a toda la ciudadanía. Ya se encuentra abierta la participación on line en el portal”, concluyó.Por su parte, Bosco expresó que "el Gobernador y el ministro de Salud propusieron a la ciudadanía, a los equipos de salud y a las universidades entre otras instituciones, que participemos en instancias de debate expresando qué pensamos cómo tiene que ser el sistema de salud en la Provincia de Santa Fe". En este sentido, consideró que "la pregunta no sólo abarca a la salud pública sino a los otros dos subsectores, como el de salud privada y la seguridad social".Según el coordinador del Nodo de Salud, el sistema de salud "ha venido poniendo en marcha una serie de procesos que en muchos casos no están acompañados por la legislación, la cual tiene muchos años y quizás es necesario actualizarla, por eso al final de este debate se elaborará un documento que contenga conclusiones de esta serie de encuentros y de todos los aportes que se hayan realizado mediante estas jornadas de trabajo o bien a través de la página web que serán muy útiles para que los legisladores avancen en la redacción de una ley de salud moderna"."Esta propuesta de apertura al debate también nos va a ayudar a los equipos de salud a saber qué es lo que piensa la población sobre la forma en que debemos trabajar y qué respuesta debemos dar ante la demanda", remarcó Bosco. "En esta gestión de gobierno es muy importante la opinión de las personas y trabajar codo a codo en forma permanente para mejorar nuestras acciones y nuestra atención, por eso hay que poner en valor este ámbito de participación, debate y construcción colectiva", subrayó.Por último, Bosco indicó que "ahora cada responsable de un centro de salud, de un hospital de baja, mediana o alta complejidad debe socializar las herramientas que hemos abordado en esta jornada y comenzar a hablarlo con sus compañeros para elaborar un documento en el que realicen las recomendaciones y sugerencias para cambiar o agregar a la política de salud".Entre los asistentes se encontraban los integrantes de la conducción colegiada del Hospital Dr. Jaime Ferré de Rafaela, Jorge Bertram, Gabriel Cáceres y Diego Lanzotti, así como también la directora del Hospital Dr. Amílcar Gorosito de Sunchales, Lorena Rodríguez.