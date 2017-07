Libertad no financiará el deporte profesional

Los asociados aurinegros aprobaron por mayoría la nueva propuesta presentada por la Comisión Directiva en la asamblea extraordinaria que se llevó a cabo en la noche de este lunes 10. La dirigencia aurinegra cerró un acuerdo con los sponsors principales para destinar los aportes únicamente al funcionamiento del club, el fortalecimiento de los deportes amateur y la inversión en infraestructura. Pero dejó una puerta abierta a la continuación del básquet y fútbol profesional si se conforman subcomisiones que gestionen directamente la actividad sin perjudicar económicamente a la institución. Fueron 177 los socios que asistieron a la continuación de la asamblea extraordinaria del Club Libertad, luego del cuarto intermedio aprobado en el encuentro desarrollado el lunes 26 de junio.En esta ocasión, el presidente Eduardo Grosso presentó otra iniciativa que difería notablemente de la anterior y que se fue gestando luego del escenario político que se planteó hace dos semanas, donde se advirtió diferencias históricas irreconciliables entre los simpatizantes de los dos deportes más populares de la entidad. Los miembros de la CD, luego de gestionar y acordar los recursos ante los sponsors principales, anunciaron que no habrá más aportes a los deportes profesionales y solo se destinarán a: la eliminación del déficit, el mejoramiento de la infraestructura, el fortalecimiento del deporte amateur, especialmente divisiones formativas; la generación de servicios a los asociados que no practican disciplinas deportivas, el crecimiento y generación de nuevas unidades de negocios.También aseguraron que se podrá destinar un monto importante para invertir en obras postergadas; y se creará un fondo anticrisis. Grosso puso mucho énfasis en comunicar de que no se podrá desviar un centavo a la profesionalización del deporte y que estarán auditados o distribuidos por los propios sponsors.En el final de la propuesta informó que, ante el pedido de algunos grupos de liberteños interesados en mantener el deporte profesional, solo se podrá encarar una actividad profesional si se conforma una subcomisión y se cumplen con estas condiciones:Se regirán por un reglamento interno donde se establezca claramente que los desmanejos económicos o déficit financiero de dichas subcomisiones no perjudicarán el patrimonio del club.e le respetarán los recursos genuinos que cada actividad percibe de sus entidades organizadoras (derechos televisivos).La comisión directiva no hará aporte económico alguno.No se podrán cerrar acuerdos con empresas que se encuentran dentro de los rubros de los sponsors que solventarán el funcionamiento del club.Finalmente, previo pedido de la palabra de 3 asociados, se procedió a la votación, obteniendo el respaldo de la mayoría, por 126 a 51. Ante las reiteradas consultas si aún es factible la práctica de los deportes profesionales en el Club Libertad, este interrogante podrá dilucidarse en las próximas semanas cuando estos equipos de trabajo interesados presenten una propuesta formal y los avales correspondiente. Por lo pronto, parece complejo que pueda mantener su participación en la elite del básquetbol nacional (N de la R: trascendió que en los próximos días se vendería al base José Vildoza).En tanto, este martes el Gobierno de la provincia de Santa Fe hizo entrega de "Aportes del capital privado" a clubes de la región, donde la institución aurinegra fue una de las 162 entidades beneficiarias que percibieron 55 mil pesos destinado a obras de infraestructura que fortalezcan las actividades deportivas. El programa "Aportes del Capital Privado" se ejecuta a través del Consejo provincial del deporte (CoProDe) y comenzó a sesionar en 2008 según lo establece la Ley Provincial Nº 10.554. Este año, la Provincia repartirá 9 millones de pesos entre 162 clubes. Esta mañana, 17 entidades deportivas recibieron el aporte en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez; el subsecretario de Desarrollo Deportivo, Carlos Iparraguirre; el intendente Gonzalo Toselli; el diputado provincial, Omar Martínez y el coordinador del Nodo 2, Pablo Pinotti.