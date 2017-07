Monseñor del Vaticano escapó de una fiesta gay

El Papa Francisco parece no tener paz. Archivado, por el momento, el escándalo de pedofilia del cardenal George Pell -quien abandonó la secretaría de Finanzas del Vaticano para regresar a su país, Australia, donde deberá declarar-, sobre la mesa de Jorge Bergoglio apareció un nuevo problema: los festines gay con drogas que se confirmó que en un departamento del Vaticano celebraba monseñor Luiggi Capozzi, también funcionario de la Santa Sede.Capozzi, de 50 años, es el secretario del cardenal Francesco Coccopalmerio, presidente del Consejo Pontificio para la Doctrina de la Fe. Cuando la Gendarmería del Vaticano entró días pasados a la vivienda de Coccopalmerio, dentro del palacio del ex Santo Oficio, se vio enfrentada a un impresionante paisaje que confirmó los rumores y las quejas de los vecinos, casi todos cardenales que viven en ese edificio: la escena de una fiesta sexual con drogas. Cappozi se había escapado en un auto oficial pero igual lo encontraron. Desde hacía tiempo, de hecho, se notaba y reportaba un ida y venida inusual de personas, en las horas de la tarde, frente al acceso principal del palacio del ex Santo Oficio que da directamente sobre el territorio italiano.Tras el escándalo, monseñor Capozzi fue hospitalizado en la clínica Roman Pius XI. Se dijo que luego iba a pasar un período de retiro en un monasterio pero actualmente se encuentra en el Hospital Gemelli de Roma para cursar una suerte de desintoxicación. Desde allí escribió una cita anónima significativa en una red social: "La vida es muy extraña: se necesita la tristeza para saber qué es la felicidad, ruido para apreciar el silencio y ausencia para valorar la presencia".Monseñor Capozzi nació en Salerno 23 de julio de 1967 y fue ordenado sacerdote en Amalfi 19 de diciembre de 1992. Pertenece a la diócesis de Palestrina, Lazio, y está a cargo de asistir al titular del Consejo Pontificio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Coccopalmerio .El 7 de mayo de 2007 fue nombrado capellán de Su Santidad, y esto le valió el título de monseñor.El Papa Francisco pretende que sobre la historia que ahora se abre sobre monseñor Capozzi haya claridad; aunque el Vaticano haya optado por guardar silencio oficial a días de la irrupción del escándalo denunciado por el periódico "Il Fatto Quotidiano". Habrá que ver qué medidas instrumenta la Santa Sede sobre el cardenal Coccopalmerio, superior de monseñor Capozzi, quien en el consistorio de febrero de 2012 recibió el sombrero rojo de las manos de Joseph Ratzinger y se unió al colegio de cardenales.