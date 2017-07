Argenta ya superó los 300.000 créditos

La ANSES informa que, desde el comienzo de la modalidad 60x60 del programa ARGENTA en abril pasado y hasta el 10 de julio, ya se otorgaron 300.626 préstamos a jubilados y pensionados, por un monto total de $9.936,44 millones.Del total de créditos, la mayoría (183.183) optó por la devolución en 60 cuotas, seguido por aquellos que eligen las 48 cuotas (80.137). Asimismo, las cinco provincias con mayor cantidad de préstamos concedidos son Buenos Aires (109.937), Córdoba (22.158), Santa Fe (21.887), Tucumán (20.414) y Mendoza (17.619).Asimismo, el organismo informó que desde abril pasado y hasta el 10 de julio, ya se otorgaron 21.887 préstamos a jubilados y pensionados de la provincia de Santa Fe, por un monto total de $726,31 millones.En este marco, el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, señaló: “Desde que implementamos los cambios que nos propusieron los mismos jubilados y pensionados, se incrementó la demanda para acceder al crédito ARGENTA. Esto es así por las nuevas condiciones del Programa, que brinda más cuotas y un monto más alto aún para aquellos jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo”. En ese sentido, Basavilbaso agregó que “esta excelente recepción nos motivó también a presentar un proyecto de ley en el Congreso para extenderlo a personas que perciben otros beneficios, como los titulares de la Asignación Universal por Hijo, de las Pensiones No Contributivas y de la Pensión Universal al Adulto Mayor”.La modalidad 60x60 permite que los jubilados y pensionados puedan solicitar un préstamo que va desde $5.000 a $60.000, a devolver en 12, 24, 48 o 60 cuotas. Incluso un jubilado que cobra el haber mínimo ($6.394) puede acceder al monto máximo ofrecido. Otro de los requisitos contempla que la relación cuota/ingreso no supere el 30% de los ingresos netos mensuales. Asimismo, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 24% para los préstamos a 12 y 24 cuotas y del 22,6% para los de 48 y 60. Vale recordar que el dinero se deposita directamente en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social del titular, en un plazo no mayor a los 5 días hábiles desde la aprobación del préstamo.El jubilado puede extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio sin costo adicional.Para gestionar el préstamo ARGENTA, el titular de derecho debe solicitar un turno en www.argenta.anses.gob.ar, opción Quiero mi préstamo, o bien, desde la línea gratuita 130. El día del turno los jubilados deberán:- presentarse con DNI en la oficina de la ANSES asignada. Elegir el monto del préstamo y la cantidad de cuotas. Firmar la solicitud del préstamo.