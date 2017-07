Insultos y acusaciones en Corrientes

La noche del lunes se fue poniendo cada vez más caliente en Corrientes. A los cerca de 20 grados a la vera del Paraná, que iban en aumento con el calor de la gente dentro del José Jorge Contte, se le fueron sumando situaciones que trascendieron el 78-62 con el que Regatas venció a San Lorenzo para descontar y poner la serie de las finales de la Liga Nacional 2-1 para los de Boedo.Por empezar, al irse los jugadores al entretiempo, un confuso episodio terminó con Selem Safar con un corte en el mentón. Según relataron algunos testigos, entre miembros del personal de seguridad y algunos basquetbolistas, el jugador de San Lorenzo -involuntariamente o no- le pegó un codazo en el pecho a Fabián Ramírez Barrios, quien reaccionó de inmediato y le dio un puñetazo en la boca. En la cancha el partido se mantuvo por caudales normales, pero al finalizar se desmadró todo en la zona de vestuarios. Julio Lamas, entrenador de San Lorenzo, y Eduardo Tassano, presidente de Regatas (y recientemente electo intendente de la ciudad de Corrientes) tuvieron un intercambio de palabras que comenzó en términos normales y luego fue subiendo de tono. Ante la presencia de un grupo de periodistas que ya estaba apostado en la zona esperando para las declaraciones post partido, fueron alejándose entre sí. Hasta que el titular municipal insultó a Lamas (“sos un forro”) y le pidió a la Policía del lugar (según sus dichos no son tales, sino personal de seguridad) que lo detuviera. El coach entonces le soltó: “¿Me mandás a detener porque te cuestioné el doping de un jugador en el Juego 2?”. Respecto al supuesto doping, desde la AdC le explicaron que no hay ningún resultado oficial, ya que las muestras de orina primero son enviadas a París y no hay una fecha precisa de cuándo pueden estar los resultados: depende del caudal de trabajo que haya en el laboratorio.Difícilmente estén de regreso antes del final de la competencia. San Lorenzo y Regatas volverán a jugar este miércoles, desde las 22 y en la misma ciudad, por el cuarto punto de la serie.