El reprograma de la fecha

Anoche, en la habitual reunión del CD liguista, se reprogramó la actividad suspendida el último domingo por inclemencias del tiempo. Por el lado de la Primera B y C, todo se pasó para el próximo domingo.En lo que respecta a la primera fecha del Clausura de Primera A, que ya tiene dos partidos disputados, tendrá dos adelantos. El viernes Peñarol estará recibiendo a Ben Hur, desde las 21:30 (Reservas 20hs), mientras que el sábado se medirán en Frontera La Hidráulica y Florida de Clucellas, desde las 16hs (Reservas 14:30hs).El resto de la Primera A irá e domingo con el siguiente programa: Argentino Quilmes vs Brown de San Vicente, 9 de Julio vs Ferrocarril del Estado, Deportivo Ramona vs Sportivo Norte.En los adelantos de la semana pasada Argentino de Humberto y Unión de Sunchales habían igualado 1 a 1 y Atlético de Rafaela derrotó 3-2 a Libertad.