El Senado rechazaría un DNU de Macri

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Senado realizará hoy una sesión especial con una amplia agenda de temas entre los que se destaca el rechazo a un decreto del presidente Mauricio Macri que, en caso de ser aprobado, representaría un revés político para el Gobierno.La Cámara alta sesionará a partir de las 14:00 y entre la extensa agenda de temas se destaca el dictamen mayoritario de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativa que rechaza el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 1199/16. Ese DNU fue firmado por Macri para dejar sin efecto los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos, un sistema creado por su antecesora, Cristina Kirchner.Los senadores nacionales que representan a las provincias de la Patagonia finalmente consiguieron meter en el temario ese dictamen, algo que vienen reclamando desde hace varios meses pero que quedó en suspenso luego de que la Casa Rosada abriera una negociación con los gobernadores de esa región. Vencidos todos los plazos que había pedido el Gobierno para tratar de encontrar una solución alternativa al reclamo de los mandatarios patagónicos, finalmente el dictamen de rechazo será incluido en una sesión de la Cámara alta y es probable que sea aprobado.Así lo indicaron a NA diversas fuentes de la oposición, que advirtieron que el mayoritario bloque del PJ-FPV votará a favor del dictamen de rechazo, lo cual representaría una derrota política para el Gobierno en una Cámara donde hasta el momento no tuvo grandes sobresaltos, pese a estar en minoría.Si bien un DNU sólo queda sin efecto cuando lo rechazan las dos Cámaras del Congreso, el eventual revés del Senado sería algo inédito porque nunca ocurrió algo así desde la sanción en 2006 de la ley que reglamenta los decretos presidenciales.El interbloque Cambiemos votará en contra del dictamen porque consideran que el decreto mediante el cual la expresidenta estableció el sistema de reembolsos a los puertos patagónicos "es inconstitucional", pero quedaría solo en esa votación. Y es que, según las fuentes consultadas, sólo una orden de los gobernadores patagónicos para darle un nuevo plazo a la Casa Rosada podría evitar que los senadores de Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa y Chubut, más el resto del bloque PJ-FPV, aprueben el dictamen de rechazo al DNU de Macri en la sesión de este miércoles.GARAVANOEl ministro de Justicia, Germán Garavano, concurrió ayer al Senado a defender el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, y los legisladores anunciaron que postergarán el debate porque la Cámara de Diputados todavía no les envió la iniciativa que aprobaron.Garavano concurrió a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado para defender el proyecto impulsado por el oficialismo para penalizar a las personas jurídicas que cometan delitos, pero se encontró con un consenso entre los senadores para dejarlo "en stand by". Tanto el jefe del interbloque oficialista, Angel Rozas, como su par del PJ-FPV, Miguel Pichetto, entre otros legisladores, se mostraron de acuerdo en postergar el debate porque desconocen la letra de la iniciativa que la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada en un compleja votación artículo por artículo, pero nunca envió al Senado.