La UNL hizo una propuesta al Municipio para conseguir un predio para su campus

El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Miguel Irigoyen, y el intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Castellano, mantuvieron un encuentro la semana pasada en el que se abordaron diferentes cuestiones vinculadas con el propósito de la UNL de fortalecer su presencia en la ciudad y en la región. Una de ellas fue la propuesta para que se iniciaran gestiones tendientes a que el Municipio trate de conseguir 3 hectáreas de la misma forma que consiguieran un predio para la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), acuerdo que fuera aprobado por el Concejo la semana pasada.De la reunión participaron también el secretario general de la UNL, Pedro Sánchez Izquierdo; el director de la Sede Rafaela-Sunchales, Hugo Erbetta; junto al presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, y el secretario de Educación del municipio, Jerónimo Rubino.En la ocasión, las autoridades universitarias expusieron las líneas estratégicas que han posibilitado que al momento alrededor de 1.000 estudiantes se nucleen en las distintas ofertas, de los cuales 870 lo hacen en las carreras presenciales, con sede en Sunchales y Rafaela; el resto lo constituyen los alumnos inscriptos este año, a las carreras de sistema de educación a distancia.SOLICITUD DE UN TERRENOEn diálogo con LA OPINION, Hugo Erbetta manifestó que "la UNL venía tratando de ubicar terrenos para poder desarrollar allí sus actividades académicas. Veníamos rastreando unos terrenos que había autorizado Binner a expropiar en diciembre de 2007. De modo que, al enterarnos de este proyecto para la UNRaf en el proceso de búsqueda de un terreno para nosotros, hicimos una presentación para que también se le dé una determinada superficie a la UNL, haciendo además un recordatorio de los antecedentes por los cuales decidimos radicarnos en Rafaela en 2010-2011. Esa fue nuestra propuesta: solicitar que también se nos ceda un espacio de 3 ha para desarrollar nuestro proyecto arquitectónico sobre el futuro de la sede en esa región"."Como antecedente previo, podemos decir que todas las radicaciones territoriales han tenido apoyo o municipal como el caso de Reconquista, que fue cedido por el Estado Municipal y en Gálvez se logró por un predio donado por la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos", agregó.Erbetta dejó en claro que la idea no es usar el predio de la UNRaf, "sino que en el resto del espacio sin una afectación inmediata, también pueda la UNL tener una sede allí". "Uno a futuro visualiza un desarrollo de un polo universitario importante, que seguramente tendrá predominio una mesa de acuerdo conjunto de dos universidades nacionales, una con una trayectoria de casi 100 años como la nuestra y la otra que necesita crecer y las articulaciones interinstitucionales suelen ser elementos importantes para el fortalecimiento de las instituciones", indicó.Por lo pronto, no han recibido una respuesta definitiva por parte del Municipio. "Nos dijeron que lo iban a estudiar, que quizás nosotros debiéramos presentar esta idea en el Consejo Universitario de Rafaela (CUR), aunque todavía no somos miembros todavía. Pero esto queda de parte de las autoridades municipales, ya sea del intendente Luis Castellano como del presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede", dijo Erbetta a LA OPINION.¿Podrían irse a Sunchales? "La UNL no descarta ninguna alternativa", respondió y agregó: "allí tuvimos una muy buena acogida. Nuestra radicación tiene que ver no con una ciudad, sino con un territorio. Hoy se llama Rafaela-Sunchales, pero podría haberse llamado del centrooeste-norte santafesino. Hoy tenemos inscriptos del sur de Santiago del Estero y del este de Córdoba. No lo tenemos pensado, pero no descartamos ninguna alternativa", completó."Obviamente hemos analizado la posibilidad de la compra de un terreno, cosa que no es fácil para las entidades oficiales, porque lo tiene que tasar la Nación, tiene que coincidir con las privadas -cosa que es muy difícil-, lograr un programa para poder tener un apoyo para la compra. En este sentido, sabemos que podríamos favorecer la urbanización de algún predio privado, hemos hecho contacto con algunos de ellos. Por diversos motivos, no hemos llegado a un acuerdo, pero está siempre abierto. Para nosotros sería fantástico que nos digan que nos ceden hectáreas, porque saben que se urbanizarían mucho mejor teniendo una universidad dentro de su barrio. Pero eso es decisión de un privado. La UNL está abierta a cualquier propuesta en este sentido".En relación al acuerdo alcanzado para la UNRaf, Erbetta indicó que "en términos generales nos parece muy bien que apoyen la radicación de universidades, en particular, las públicas en la ciudad. Lo único que pretendemos es tener un alcance similar, porque no somos improvisados, sino que en dos años más cumpliremos un centenar de años y con una masa crítica de investigadores y que quisiéramos poner a disposición de una región de alto nivel de desarrollo como es Rafaela, Sunchales, el sur del departamento Castellanos, San Martín, con los cuales podríamos hacer varias tareas".