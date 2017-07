Seguridad vial: relanzan campaña que pondera las buenas acciones

En la mañana de ayer en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), con nuevos socios, mayor alcance e imagen renovada, se presentó una nueva etapa de la Campaña de seguridad vial y protección de la vida “Tu vida vale, no sólo para vos”.La conferencia de prensa estuvo encabezada por el secretario de Gobierno, Delvis Bodoira, la subsecretaria de Comunicación Pública, Tatiana Santori, y el director de Protección Vial y Comunitaria, Gabriel Fratini, junto José Frana, presidente de la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR, y Florencia Muriel, en representación de Paseo del Centro.Frana dio la bienvenida a los presentes recordando que ayer fue el día del Comerciante y destacando que la campaña presentada “es un poco más amplia, excede el radio geográfico del Paseo del Centro, pero por eso mismo nos genera el compromiso de estar ocupados en cuestiones que van más allá de lo estrictamente comercial”.Bodoira, por su parte, destacó que "la idea es sostener esta política de estado, que se largó en diciembre de 2011 y es muy lindo saber que estamos en 2017 y continúa. Si nos ponemos a hacer historia y vemos adónde estábamos parados en esa fecha, cuando poca gente usaba casco y cinturón, y nos miramos hoy, podemos notar que hemos avanzado muchísimo y hemos avanzado tanto que nos animamos a ir por lo peatones, y ya no sólo en el microcentro, que va a ser el foco, sino también en los supermercados. Pero vamos más lejos todavía, ya quePor el tiempo que se demoró a la persona, cuando tenía todo en regla, se le van a obsequiar entradas al cine, vouchers de Paseo del Centro y horas de Estacionamiento controlado. La idea es premiar a la gente que hace las cosas bien para que estas se puedan imitar y contagiar”.En este sentido, el funcionario informó queAl cierre, agradeció a cada una de las personas e instituciones que se comprometen con esta campaña “al CCIRR y al Paseo del Cetro, por abocarse. Al Rotary Club y al Grupo de Voluntarios para la Defensa Civil, cuya acción se centra en los peatones. Ahí hemos sembrado una semillita, vemos gente que ha adoptado esos hábitos, pero los cambios culturales no se dan de un día para el otro y lo comprobamos con esta campaña. Por eso aprovechamos las vacaciones y que no haya cortes en las escuelas para abocarlos en esta campaña específica”.Santori, por su parte, hizo hincapié en los nuevos socios que sumó este año la campaña: los clubes. “Se trata de una política que tiene como principal público destinatario a los jóvenes y sobre todo a lo que tiene que ver con el uso de casco. Por eso, al eje que venimos articulando con la gente del Paseo Centro y los comercios comprometidos, agregamos este año el plus de darle a los clubes de la ciudad cascos para sortear. Porque entendemos que los clubes nuclean a jóvenes como una segunda casa, allí van a jugar y aprender, y nos parece clave buscar en ellos nuevos socios para que nos sigan ayudando a generar conciencia en este sector, que constituye el núcleo más duro en lo que refiere a uso de casco. Queremos que nos ayuden a generar conciencia en los jóvenes”, concluyó la funcionaria.“Hacer juntos es la manera de lograr el objetivo que nos planeteamos: cambiar culturas en cuanto a la conducción. Por eso nos sentimos muy felices de todas las instituciones que se siguen sumando, por la incorporación de los clubes y por la decisión política del intendente Luis Castellano y de la Secretaría de Gobierno. Lo digo como inspector de tránsito, nos sentimos apoyados en la búsqueda de cambiar conductas en la vía pública”, aseveró Fratini, quien asistió acompañado de un grupo de agentes de protección vial.Sobre este punto, Bodoira agregó que “la idea también es que se deje de ver a los inspectores de tránsito como los malos de la película”.