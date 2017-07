¿Seguirá Teo Paredes en Atlético?

El paraguayo, de buen rendimiento en la última temporada y en lo que fue su primera experiencia en el fútbol argentino, parece que no continuará en, algo que nadie por Alberdi tenía previsto.Teo se afianzó en la última línea como uno de los puntos altos -junto a Gastón Campi, hoy en Estudiantes- y si bien en junio se terminaba su préstamo estaba todo avanzado como para que el defensor continúe en la ‘Crema’.Paredes (24 años) volvió a su país y a su club, Cerro Porteño, donde se entrena desde ya hace algunos días. En las últimas horas comenzaron a circular diferentes versiones y desde Paraguay indican que no volvería a Atlético y se quedaría en Cerro, equipo que compite en Copa Sudamericana y Teo fue inscripto para poder participar en la segunda etapa de dicho certamen. “Estamos listos para afrontar este desafío en Cerro Porteño”, declaró Paredes en AM 780 de su país.El elenco paraguayo presentó días atrás a su nuevo entrenador, Leonel Alvarez, y el colombiano le habría dado el visto bueno para que se quede y no renueve el préstamo con Atlético.Este martes Cerro Porteño se enfrentará ante Boston River en el juego de ida de la segunda rueda de la Sudamericana, encuentro que se jugará desde las 21:45 en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción.Por el momento en Atlético de Rafaela no tienen confirmación de lo que sucederá. Bovaglio lo contaba para el próximo plantel que competirá en la Primera B Nacional.Hoy, las otras opciones que aparecen a primera vista como centrales son Oscar Carniello y Tomás Baroni. Luego hay que ir a los juveniles que tuvieron participación en la Reserva: Gerónimo Astrada y Francisco Ortega.Un central para llegar a Alberdi se buscará, ¿serán dos?