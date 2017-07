Más de 1.200 Fiat 500 reunidos para los 60 años de un ícono

Más de 1.200 coches Fiat 500 procedentes de diversas regiones de Europa se reunieron este sábado en Garlenda, cerca de la costa noroeste de Italia, para celebrar los 60 años de este icono del automovilismo. El pequeño coche italiano dio sus primeras vueltas el 4 de junio de 1957, en presencia de Giovanni Agnelli, entonces jefe máximo de Fiat.En 18 años, se han fabricado más de 4,2 millones de unidades de Fiat 500. Tras una interrupción de 22 años, la fabricación de este modelo se reanudó en 2007 en una versión más moderna, pero con las mismas formas curvas, y fabricada desde entonces en dos millones de ejemplares, según Fiat Chrysler Automobiles (FCA).Fueron los antiguos modelos los invitados este sábado en Garlenda, para esta 34ª edición del encuentro. Icono del diseño y de un cierto modo de vida de la posguerra mundial, el Fiat 500 hizo su entrada esta semana en el prestigioso Museum of Modern Art (MoMa) de New York.MODELO RETROLa marca italiana ahora lanzó una versión especial conmemorativa: el Fiat 500 Aniversario. Como no podía ser de otra forma, se trata de una "pieza única" cuidada al detalle. Desde el pasado 29 de junio está disponible tanto en versión de dos volúmenes como en versión descapotable y es un homenaje al icono de 1957 de fabricación italiana con una reinterpretación contemporánea de las características de estilo que lo hicieron famoso en los años de la "Dolce Vita".La nueva serie especial recuerda el aspecto de los años sesenta que hace referencia a algunas de las características claves e históricas del vehículo, como los dos nuevos y específicos colores inspirados en las carrocerías del icono atemporal, los detalles cromados en el capó y en las tapas de los retrovisores, los históricos logos de Fiat y las llantas de aleación estilo "vintage" de 16 pulgadas o con un diseño alternativo con un acabado diamantado que recuerda los radios de las ruedas clásicas del vehículo. Tampoco falta el rasgo distintivo: el logo "Anniversario", escrito en cursiva que luce el portón trasero.