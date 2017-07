Ford abrirá una oficina de innovación en Londres

Ford anunció la apertura de una oficina de Innovación en Smart Mobility en Londres cuyo objetivo será la implantación de soluciones de movilidad para Europa. La nueva sede integrará un equipo de especialistas de Ford que trabajaran en conjunto con el objetivo de desarrollar soluciones de movilidad inteligente a corto plazo que cumplan con lasnecesidades de las principales ciudades europeas.La nueva oficina, ubicada en el campus Here East, en el Parque Olímpico Reina Isabel, tendrá una capacidad inicial de unos 40 especialistas y abrirá sus puertas a lo largo de este año. Tener sede en Londres permitirá a Ford mantener proximidad con los proyectos que desarrolla en la ciudad como la flota de furgonetas Transit híbridas enchufables que arrancará a finales de año.“Trabajar en la innovación en materia de movilidad en Londres es fundamental para acelerar nuestro aprendizaje y desarrollo de nuevas tecnologías. Estar ubicados en el compus Here East nos permitirá una mayor colaboración y el pensamiento práctico que necesitamos para dar soluciones a los retos de transporte urbano del mañana”, ha asegurado Steven Armstrong, Presidente de Ford Europa, Medio Oriente y África, durante la inauguración de la London TechWeek. “También estaremos en una situación ideal para ampliar proyectos ya existentes con partners y acceder al talento digital de Londres. Ambas acciones resultarán clave para cumplir nuestro objetivo de ser líderes globales en materia de soluciones de movilidad”, agregó Steve Armstrong.Gavin Pool, CEO de Here East ha asegurado que “Here East es un espacio único que ofrece espacio e infraestructura para emprendedores, negocios globales y académicos para que se reúnan y colaboren en la búsqueda de innovación. La decisión de Ford de incorporarse a nuestra comunidad de innovadores, startups y especialistas tecnológicos como parte de su idea de encontrar soluciones de movilidad urbana más inteligentes supone un emocionante desarrollo para todo el campus”.La nueva oficina de Londres se suma a las oficinas de Ford Smart Mobility ya existentes en Dearborn y Palo Alto y también complementan la red global de Ford de centros de innovación, incluido el RIC Aachen en Alemania.