La Provincia expropió la Quinta de Funes

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, rubricó ayer lunes un convenio por el cual el gobierno provincial expropió el predio conocido como Quinta de Funes, donde durante la última dictadura cívico militar funcionó un Centro Clandestino de Detención (CCD), y destinará el inmueble para ser utilizado como espacio educativo y de transmisión de memoria.Ubicada en San José 2845 de la ciudad de Funes, departamento Rosario, la quinta había sido afectada a expropiación por una Ley provincial aprobada el año pasado (N° 13.530/16). Ahora las instalaciones serán destinadas a la constitución de un espacio de memoria histórica de interés municipal y a un establecimiento educativo público que se denominará “Ana María Gurmendi”, en homenaje a una detenida desaparecida.Silberstein expresó que “estos actos son símbolos para que no vuelva a haber dictadura ni tortura, para continuar luchando contra la desigualdad social, por la democracia. Son actos de toda la sociedad civil, no solo de quienes estamos aquí sino de quienes hemos vivido ese tiempo histórico y de las nuevas generaciones. No se trata solo de recordar sino de no olvidar las experiencias sociales, que son las que transmiten valores para que lo sucedido no vuelva a repetirse”.En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Marcelo Trucco, inscribió la expropiación en el marco de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia que desarrolla la provincia, entre las que se cuentan el acompañamiento a las víctimas y testigos en los juicios de lesa humanidad que se sustancian en los tribunales federales y las señalizaciones de lugares donde operó el terrorismo de Estado. “En estos sitios transcurrió mucho sufrimiento y mucha muerte que hoy deben servir para pensar el presente, para proyectar el futuro”, afirmó.“Donde hubo tortura y muerte tiene que haber proyectos de vida, esperanza. Para nosotros es una esperanza recuperar estos espacios, que se trabaje para la enseñanza y la transmisión de la memoria”, sostuvo Trucco y destacó que “acciones como esta también demuestran de qué lado queremos estar cuando hablamos de memoria, verdad y justicia”.El convenio con quien fuera el dueño de la propiedad fue firmado en el despacho del ministro y luego se realizó un acto en el salón de usos múltiples de la sede de la Gobernación de Rosario, otro espacio recuperado donde funcionaba la exalcaidía de mujeres.Participaron la diputada provincial, Alicia Gutiérrez, representantes de organismos de derechos humanos, familiares de detenidos-desaparecidos que pasaron por la Quinta de Funes y otras autoridades.QUINTA DE FUNESEs uno de los cinco centros que formaron parte del circuito represivo bajo el mando operacional del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, comandado durante la dictadura cívico militar por el coronel Pascual Oscar Guerrieri.Está ubicada en la esquina de la Ruta Nacional N° 9 y la diagonal San José. Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, entre septiembre de 1977 y enero de 1978, en ese lugar permanecieron secuestrados y fueron torturados hombres y mujeres perseguidos por su militancia política y social.En 2016, al cumplirse 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el predio fue señalizado por la provincia, en conjunto con la municipalidad de Funes y la Red Federal de Sitios de Memoria de la Nación.