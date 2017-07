Colón comenzó con la pretemporada

Colón comenzó ayer, en el Predio Ciudad Fútbol, la puesta a punto de cara a una temporada que tendrá mucho en juego, ya que por delante estará el campeonato 2017/2018 y la Copa Sudamericana 2018.Después de cinco años el 'Sabalero' disputará un certamen internacional, tras una gran campaña que arrancó con Paolo Montero en agosto del año pasado y que terminó con Eduardo Domínguez en junio de este año. De esta manera, Colón no solo logró clasificarse a una copa sino que también logró un gran colchón de puntos que lo hacen olvidar en principio de los promedios del descenso.En este inicio no estuvieron algunos que fueron vitales en la última campaña y los cuales el DT debe reemplazar. En el arco ya no estarán Jorge Broun y Jorge Carranza, mientras que en la defensa a Yamil Garnier y Raúl Iberbia tampoco le renovaron sus respectivos contratos. Tampoco estuvo Clemente Rodríguez, quien debe definir si sigue en el club o emigra a Guaraní de Paraguay. En tanto, en la mitad de la cancha se alejaron Fidencio Oviedo, Gerónimo Poblete y Nicolás Torres, aunque se le renovó por un año el vínculo a Adrián Bastía. Mientras que en la delantera fue donde menos sangría hubo, ya que se alejaron Mauro Dalla Costa y Diego Lagos, que tuvieron muy poca participación en el último semestre.En cuanto a las caras nuevas, se sumó el arquero Gonzalo Marinelli, el lateral Gustavo Toledo y el mediocampista Matías Fritzler. Estos tres futbolistas están en Santa Fe desde el domingo, pero que no pueden trabajar hasta que el Organo Fiduciario apruebe sus contratos. En tanto, los directivos siguen negociando la llegada de los otros refuerzos que pidió Domínguez.Se aguardarán novedades sobre algunos jugadores que podrían tener salida, como Germán Conti y Diego Vera (lo quiere Talleres).