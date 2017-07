Unión puso primera

Unión de Santa Fe inició ayer con los trabajos de pretemporada. Tras la presentación de Leo Carol Madelón como nuevo entrenador, el plantel retomó los trabajos en el predio de Casasol.Sin caras nuevas, el "tatengue" comenzó con trabajos físicos a cargo del profe Mariano Lisanti. Precisamente, en su primera práctica Madelón aseguró que espera poder sumar varios refuerzos pero no se animó a dar nombres.“Si elegimos mal nos podemos complicar, hay tiempo, por eso al hincha de Unión le digo que no le vamos a fallar”, apuntó a los medios santafesinos el DT. Luego sumó: “Vamos a elegir bien, tanto la salida como los ingresos. Lo vamos a manejar con mucha inteligencia. Lo de los jugadores lo vamos a trabajar en silencio. Se trata de compromiso, de buenas personas que quieran venir, no tanto de figuras”.