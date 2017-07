¿Se despidió Centurión?

El mediocampista Ricardo Centurión escribió una carta en su cuenta personal de Instagram en la que se despide de Boca, en momentos en que las negociaciones entre el club argentino y San Pablo, dueño de su pase, están estancadas.En su cuenta personal en la red social, Centurión comenzó a despedirse de los hinchas "xeneizes", tras conseguir el título del torneo de Primera División, y en un día en que se conoció una nueva foto polémica del jugador, quien está de vacaciones."Bueno no sé por dónde empezar, sólo quiero agradecerles por este hermoso tiempo vivido junto a ustedes y que lo que siento por estos colores no se va a terminar nunca. Me llevo los mejores recuerdos, una familia hermosa que construimos entre todos. Ojalá algún día nos volvamos a encontrar. Saludos y lo mejor para todos los bosteros", afirmó.El pase de Centurión, quien es pretendido por el DT boquense Barros Schelotto, pertenece al San Pablo de Brasil, que pretende negociarlo, pero no acepta un nuevo préstamo.Boca le ofreció al club paulista un nuevo préstamo, pero desde el club brasileño aclararon que solo se podrá ir por seis millones de dólares, es decir, la compra definitiva del pase.