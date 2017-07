Stolbizer pidió investigar las escuchas de Cristina

MASSA CUESTIONO A LA EX PRESIDENTA

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El precandidato a senador nacional por 1 País en Buenos Aires Sergio Massa afirmó ayer que sintió "una profunda tristeza" por la nueva escucha de Cristina Kirchner en la que lo nombra, al tiempo que su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer, pidió que se investiguen los dichos de la expresidenta. Los postulantes a la Cámara alta se expresaron así luego de que este domingo se difundiera el audio de una nueva conversación entre la exmandataria nacional y el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en la que hablaron de "embocar" a Massa y cuestionaron a Stolbizer."Esto lo viví en carne propia cuando metieron a un tipo de inteligencia en mi casa, armado, hace cuatro años. Mi primer pensamiento fue: ¿A quién le dijo hace cuatro años hay que embocar a este hijo de puta cuando hicieron eso?", aseguró Massa. Además, señaló: "A los chicos les causó impresión, a mi me dio una profunda tristeza. La Argentina lo que necesita son dirigentes pensando en resolver los problemas y no en ver cómo destruyen a otro"."No nos asustaron en el 2013, cuando frenamos el sueño de la Cristina eterna, y no nos asustamos ahora", subrayó el tigrense, al ser consultado sobre las escuchas difundidas por Canal 13. En declaraciones a radio Mitre, el diputado nacional destacó que su desafío "es seguir en el mismo camino" que emprendió junto a Stolbizer, porque -dijo- "para la mayoría de los argentinos ni Cristina ni (Mauricio) Macri están haciendo nada para resolver los problemas de hoy".A su turno, la líder del GEN reclamó que se investiguen las declaraciones de Cristina Kirchner sobre ella y su aliado político. "El reconocimiento de habernos ´armado´ causas y buscar ´embocar´ a Sergio Massa debe ser investigado. Está claro que molestamos", advirtió en su cuenta de Twitter.En la conversación con Parrilli, la exmandataria había cuestionado a Stolbizer por sus denuncias. "Viste que la Stolbizer está loca con lo que dice, aparte metió la pata con la última denuncia mal. Es mala, mala hija de puta. El que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Hay que embocarlo también a ese hijo de puta", remarcó Cristina Kirchner en aquel diálogo producido luego de que dejara la Casa Rosada y conocido por la intervención del teléfono de Parrilli.