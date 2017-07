El viernes y domingo

Atrás quedó el clásico en favor de 9 de Julio que marcó el inicio de una nueva edición del Federal B para los rafaelinos y ya es tiempo de pensar en lo que se viene, tanto para el León como para el Lobo, que este fin de semana disputarán sus partidos por la segunda fecha de la Zona B de la Región Litoral Sur con presentes diferentes.Los dos representantes de nuestra ciudad serán locales en esta jornada, algo que se repetirá bastante seguido en el certamen. Pero el primero que saldrá a la cancha será el “9”, el gran ganador del derby del sábado por 2 a 0, ya que este viernes, desde las 20:30, volverá a jugar en el Soltermam ante Atlético San Jorge. Esto se debe a que el próximo miércoles, el León rafaelino deberá adelantar su compromiso de la tercera fecha ante Adiur en Rosario, ya que el sábado 22 tendrá el histórico partido ante Colón en la capital provincial por la Copa Santa Fe. Para este compromiso, Barbero aguardará por las recuperaciones de los delanteros Rubén Tarasco y Luis Boiero, aunque teniendo en cuenta el buen nivel que viene mostrando el equipo en los últimos partidos, no sería descabellado que se repita la misma formación. En cuanto al rival, viene de igualar como local sin goles ante Puerto San Martín de San Lorenzo. Labaroni es el DT, que en ese partido alistó a J. Mendonca; P. Killer, F. Moreyra, J. Femenia e I. Gomez; E. Ferragut, Y. Soloaga, M. Romero y G. Barreyro; G. Novero, M. Temperini.En tanto, Ben Hur, que no está pasando por su mejor momento luego de haber conseguido el título liguista, irá por la recuperación el domingo, en principio a las 15:30, en su debut en el estadio Parque ante Adiur, que arrancó ganándole como local por 3 a 1 al debutante Unión de Totoras. El equipo de Barraza viene de sufrir el duro golpe de la eliminación de la Copa Santa Fe ante Florida y agudizó su bajón al perder ante el “9”, nuevamente mostrando una pobre imagen futbolística que deberá empezar a revertir. En estos días, el Negro también deberá esperar por la evolución de los lesionados, como el de Alejandro Carrizo, que podría estar a disposición, y el del Juani Weissen, quién el sábado sufrió una molestia, y ver si realizará o no variantes de nombres, ya que hubo rendimientos muy pobres. El que ya está descartado es Emir Izaguirre, que tiene para 2 semanas más de recuperación.