El 9 de Julio fue celebrado con una jornada inestable

El gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz (llegó cerca de las 11 horas) encabezó ayer el acto central por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, frente al edificio municipal en una jornada inestable, con el tradicional desfile cívico militar de agrupaciones provinciales y locales; también se presentó el cuerpo de baile "La Cautiva" que dirige Elsie Andrenelli de Rocca.

También asistieron el intendente Luis Castellano, el senador nacional Omar Perotti; la diputada nacional Alicia Ciciliani; el senador provincial Alcides Calvo; los diputados provinciales Roberto Mirabella y Omar Martínez; el obispo de la diócesis de Rafaela, Luis Fernández; el coordinador del Nodo 2 Región Rafaela, Pablo Pinotti; los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; de Infraestructura y Transporte, José Garibay; de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini; de Desarrollo Social, Jorge Alvarez; y de Salud, Miguel González; el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede; el director del Liceo General Belgrano, Sergio Taboada; funcionarios provinciales y locales; concejales; autoridades militares y de las fuerzas de seguridad; veteranos de guerra, excombatientes de Malvinas; y representantes de fuerzas vivas de la ciudad, de colectividades, y de agrupaciones y centros tradicionalistas de la región; junto a alumnos y docentes de escuelas de la ciudad.

Lifschitz recordó que “hoy celebramos 201 años de aquel hecho histórico en el que habían llegado a Tucumán representantes de todas las provincias pero no estaban los de Santa Fe, Entre Ríos y la Banda Oriental porque ya en ese momento había miradas distintas sobre la organización del país”.

“Hubo otros objetivos que a lo largo de 200 años han permanecido abiertos, por ejemplo la discusión sobre el federalismo-unitarismo, sobre la forma de organizar el poder en Argentina. Hoy seguimos, de alguna manera, con esos mismos debates. ¿Cuántos recursos se queda el gobierno nacional y cuánto reparte a las provincias?”, se preguntó.

“También quedó inconclusa la construcción de un proyecto de país con un modelo de desarrollo sustentable. Lo intentamos muchas veces pero todos los procesos quedaron inconclusos. Tal vez debamos tomar lo mejor de estas experiencias históricas y aprender de los errores para no volver a cometerlos”, afirmó.

No obstante, aseveró que desde la provincia “hoy podemos mirar el futuro con optimismo, con seguridad, con certeza sabiendo que más allá de los vaivenes de la economía nacional, Santa Fe tiene con qué seguir avanzando y con qué construir un proyecto de futuro porque lo hacemos juntos y porque tiene que ver con nuestra historia y nuestra tradición”.



EL VALOR DE

LA LIBERTAD

Por su parte, el intendente rafaelino aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el valor actual de la libertad: "la libertad, hoy, se ejerce en las escuelas, donde docentes y directivos luchan por dar una educación de calidad a nuestros jóvenes, para que piensen en libertad; cada trabajador o trabajadora, cada profesional, o quienes llevan adelante una empresa, quienes luchan por un puesto de trabajo, luchan también por la libertad".

"En el tedeum, Fernández habló de un proyecto de país que incluya a todos, que vaya dejando atrás al 32% de pobreza, y que cada uno pueda tener el trabajo digno para sentirse libre y así conformar un país libre", expresó Castellano en otro pasaje de su discurso.

"En 2031, Rafaela cumplirá 150 años de vida, y debemos pensar hacia dónde vamos", indicó el intendente. En este sentido, señaló a la educación como un componente fundamental de la libertad, y puso como ejemplo la buena noticia de la aprobación unánime, por parte del Concejo Municipal, del proyecto urbanístico que incluye el campus de la Universidad Nacional de Rafaela.

"Para construir el puente hacia ese siglo y medio de desarrollo de nuestra ciudad, y vincular la educación con nuestra matriz productiva, con la innovación y con nuevos puestos de trabajo, necesitamos una universidad que piense en el futuro", subrayó. "La educación y el trabajo son parte esencial de la libertad futura", aseveró.

"Vamos a seguir trabajando para construir y desarrollar este proyecto de ciudad que soñamos", continuó. "Porque la libertad no es una abstracción; la libertad es concreta: se mide en sueños que se logran y en oportunidades que se abren; y estas oportunidades y estos sueños no pueden ser para algunos, tienen que ser para todos", concluyó.